Borussia Dortmund lässt Top-Klub zittern: Schnappt der BVB bei IHM zu?

Wird Borussia Dortmund wieder auf der Insel zuschlagen? Anscheinend hat es der BVB in England auf ein Top-Talent abgesehen. Der Vizemeister der vergangenen Bundesliga-Saison bediente sich in der Vergangenheit immer wieder bei den Premier-League-Teams.

Der FC Arsenal ist bereits in Sorge, dass Borussia Dortmund sich einen Youngster aus dem Jugendbereich schnappt. Der BVB ist dabei nicht die einzige Mannschaft, die großes Interesse hat.

Borussia Dortmund lässt Top-Klub zittern

Der 16-jährige Däne Chidozie Obi-Martin ist heiß begehrt. In so jungen Jahren macht er schon auf sich aufmerksam. Bei Top-Talenten darf daher auch Borussia Dortmund nicht in der Interessenten-Liste fehlen. Wie das dänische Online-Portal „bold.dk“ berichtet, sollen es der BVB und Ajax-Amsterdam auf den Stürmer des FC Arsenal abgesehen haben.

Der Klub aus London fürchtet auch, das Juwel an die Konkurrenz zu verlieren. Denn in England dürfen Spieler erst ab dem 17. Geburtstag einen Vertrag ohne Gehaltsobergrenze erhalten. In vielen anderen Ländern – darunter auch Deutschland – ist das schon ab dem 16. oder sogar dem 15. Lebensjahr möglich, heißt es in dem Bericht.

Chidozie Obi-Martin macht bereits auf sich aufmerksam. Bekommt Borussia Dortmund den Zuschlag? Foto: IMAGO/Propaganda Photo

Für Arsenal könnte es aber doppelt bitter kommen: Statt einer Ablöse könnte es lediglich eine Ausbildungsentschädigung geben. Die Verantwortlichen des Traditionsvereins sollen daher „Angst“ haben, dass Obi-Martin sich bei lukrativeren Angeboten für einen Abgang entscheiden könnte.

Schnappt der BVB zu?

Borussia Dortmund könne eben solch ein lukratives Angebot abschicken und den U17-Nationalspieler Dänemarks von einem Wechsel überzeugen. Aber der FC Arsenal will nicht ganz aufgeben. Statt mit viel Geld wollen die Londoner den Youngster mit einer guten Perspektive für die Zukunft zum Verbleib überzeugen.

„Chido“ darf bereits hin und wieder mit den Profis trainieren. Ein Debüt in der laufenden Premier-League-Saison soll ebenfalls möglich sein. Die Dortmunder werden das alles ganz genau beobachten und hoffen, sich die Dienste des Mega-Juwels sichern zu können.