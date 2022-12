Borussia Dortmund: Ablösefreies Talent erweckt großes Interesse – auch der BVB mischt mit

In Charlie Setford wächst bei Ajax Amsterdam aktuell ein vielversprechendes Torwarttalent heran. Im Sommer könnte er die niederländische Talentschmiede aber verlassen. Der 18-Jährige hat das Interesse vieler Top-Klubs geweckt – auch das von Borussia Dortmund.

Im Rennen um das Torwarttalent soll Borussia Dortmund laut englischen Medienberichten mitmischen. Charlie Setford wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

Borussia Dortmund mischt bei Setford mit

Bei Ajax Amsterdam stand Setford bislang 25-mal im Profi-Kader – unter anderem auch bei den Champions-League-Duellen mit Borussia Dortmund in der vergangenen Saison. Zu einem Einsatz reichte es für den 18-Jährigen bislang aber noch nicht. Seit April 2022 fehlt der Youngster nun schon mit einem Handbruch.

Setford ist in Harlem (Niederlande) geboren, spielt seit seinem 7. Lebensjahr für Ajax Amsterdam, hat aber auch die englische Staatsbürgerschaft. In der U15 und U16 spielte er noch für die niederländische Nationalmannschaft – inzwischen hat er den Verband aber gewechselt und läuft für England auf.

Torwarttalent darf ab 1. Januar verhandeln

Sein Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft im kommenden Sommer aus. Damit darf er – wie Youssoufa Moukoko beim BVB – ab dem 1. Januar mit anderen Vereinen sprechen, ohne seinen jetzigen Arbeitgeber darüber zu informieren. Mögliche Interessenten sollen Schlange stehen.

Die englische „Daily Mail“ berichtet, dass Borussia Dortmund, Tottenham, der FC Everton, die AS Roma und der FC Southampton an dem 18-jährigen Torwarttalent dran sind. Wohin sein Weg führt, ist noch unklar, allerdings träume er dem Bericht zufolge von einem Wechsel in die Premier League.

Dass der BVB an Setfod interessiert sein soll, wirkt zunächst überraschend. Schließlich ist Borussia Dortmund auf der Torhüterposition sehr stark besetzt. Gregor Kobel ist vor Alexander Meyer die klare Nummer eins. Dahinter streiten sich Luca Unbehaun und Marcel Lotka um den dritten Platz. Und dann wäre da ja auch noch Torwarttalent Silas Ostrizinski.