Borussia Dortmund hat Gewissheit – UEFA macht es offiziell

Seit Donnerstag (28. August) weiß Borussia Dortmund, gegen welche Gegner es in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League geht. Doch richtig Planungssicherheit hatte man noch nicht. Denn die zeitgenaue Terminierung fehlte noch.

Diese erfolgte zwei Tage nach der Auslosung durch die UEFA. Damit weiß Borussia Dortmund, wann es nach Turin, Kopenhagen, Manchester und London geht. Gleich zum Start in die Königsklasse wartet ein echter Kracher.

Borussia Dortmund: Spiele terminiert

Seit vergangener Saison sind die acht Vierergruppen in der Champions League Geschichte. Seither gibt es nur noch eine große Liga mit 36 Teams. Und statt sechs gibt es eben acht Spiele für jedes Team, ehe es in die K.o.-Phase geht. Die ersten Acht qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale, während die Plätze 9 bis 24 in den Playoffs die weiteren Achtelfinalisten ausspielen.

+++ Auch interessant: BVB schon in Bedrängnis – Kovac muss es mit aller Macht verhindern +++

Den Beginn macht Borussia Dortmund am ersten Spieltag der Königsklasse 2025/2026 bei Juventus Turin. Der BVB tritt am Dienstag, 16. September, um 21 in Italien an. Weiter geht es am Mittwoch, 1. Oktober, mit einem Heimspiel gegen Atletico Bilbao.

Zwei Brocken im neuen Jahr

Auch interessant: Das Auswärtsduell in Kopenhagen am 3. Spieltag (21. Oktober). Die BVB-Ultras pflegen eine enge Freundschaft zu den Bröndby-Fans – dem Erzrivalen der Kopenhagener. Das sorgte vor einigen Jahren schon für Probleme (hier mehr darüber lesen). Weiter geht es dann in Manchester (5. November), sowie daheim gegen Villareal (25. November) und den FK Bodö/Glimt (10. Dezember).

Mehr kannst du hier lesen:

Und dann warten im neuen Jahr auf Borussia Dortmund nochmal zwei richtige Brocken. Am 20. Januar geht es für den BVB (hier mehr zum Verein lesen) nach London, um sich mit den Tottenham Hotspurs zu duellieren. Eine Woche später (28. Januar) kommt dann noch Inter Mailand ins Westfalenstadion. Ob die Schwarz-Gelben dann wieder den direkten Einzug ins Achtelfinale feiern können?