Borussia Dortmund: Kurz vor Champions-League-Rückspiel – Chelsea in Sorge um Star

Nicht mehr lange und die Entscheidung im Achtelfinale der Champions League steht bevor. Am 7. März empfängt der FC Chelsea Borussia Dortmund zum Rückspiel. Und die Vorzeichen stehen nicht ideal für die Heimmannschaft, nicht erst seit der 0:1-Hinspiel-Schlappe in Dortmund.

Denn in der Premier League musste der Klub die sechste Niederlage in Folge bei einem Pflichtspiel hinnehmen. Doch das war womöglich noch nicht mal die schlimmste Nachricht an diesem Tag. Denn ein wichtiger Spieler verletzte sich und musste raus.

Borussia Dortmund: CL-Gegner muss um Star bangen

Im London-Derby kassierte der FC Chelsea seine nächste Pleite. Trotz spielerischer Dominanz machte Premier-League-Gegner Tottenham Hotspur die entscheidenden Tore. 2:0 verloren die Blues am Ende und die Mannschaft steckt tiefer in der Krise. Anderthalb Monate ist der letzte Sieg nun schon her.

FC Chelsea mit bitterem Rückschlag vor Spiel gegen Borussia Dortmund: Thiago Silva verletzt sich. Foto: IMAGO / Sportimage

Doch für den wahren Schock sorgte Abwehr-Chef Thiago Silva. Der Innenverteidiger lag in der 19. Minute mit Schmerzen am linken Knie auf dem Boden und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Wie schwer die Verletzung ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Doch ein Ausfall des Leaders und Routiniers wäre ein heftiger Schlag für die Blues – insbesondere im Hinblick auf das schwere CL-Spiel gegen den BVB.

Die Schwarzgelben gewannen das Hinspiel mit 1:0 dank des überragenden Solos von Karim Adeyemi. Der BVB-Star ist aktuell ebenfalls verletzt, hat jedoch kürzlich Hoffnung gegeben, zum Rückspiel rechtzeitig wieder fit zu sein (hier mehr dazu). Im Gegensatz zu Chelsea hat der Pottklub einen richtigen Lauf. Gegen Hoffenheim (1:0) gelang der neunte Sieg in Folge. Damit hat Borussia Dortmund in der Rückrunde der Bundesliga bislang jedes Spiel für sich entschieden.