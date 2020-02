Borussia Dortmund: Schock vor Rückspiel gegen Paris! ER darf nur zuschauen

Die Fans von Borussia Dortmund können das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain kaum noch abwarten.

Am 11. März ist der BVB zu Gast in der französischen Hauptstadt. Mit einem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel fährt Borussia Dortmund zu PSG.

Borussia Dortmund reist nach Paris

Für Borussia Dortmund wäre der Einzug ins Viertelfinale ein riesiger Erfolg. Gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain ging der BVB als leichter Außenseiter ins Achtelfinal-Duell.

Für PSG hingegen käme das Achtelfinal-Aus einem Debakel gleich. Seit der Übernahme der katarischen Investorengruppe im Jahr 2011 kam Paris in der Königsklasse nie weiter als bis ins Viertelfinale. In den vergangenen drei Jahren war jeweils im Achtelfinale Schluss. Sollte PSG auch in diesem Jahr schon im Achtelfinale rausfliegen, würde die Kritik an Trainer Thomas Tuchel gewaltig laut werden.

Schlechte Nachrichten für Tuchel

Drei Wochen vor der Partie gibt’s bereits eine erste Hiobsbotschaft für den französischen Meister. Einer der größten Stars muss beim Rückspiel zuschauen. Thiago Silva erlitt eine hartnäckige Oberschenkelverletzung. Der Abwehrchef fällt wochenlang aus.

Thiago SIlva ist der unangefochtene Abwehrchef bei Paris Saint-Germain. Foto: imago images/ActionPictures

Mit dem Ex-Dortmunder Abdou Diallo fehlt Tuchel noch ein anderer Innenverteidiger mit Oberschenkelproblemen. Daher wirkt es wahrscheinlich, dass Marquinhos und Presnel Kimpembe im Abwehrzentrum auflaufen.

Zudem wird PSG im Rückspiel auf Marco Verratti verzichten müssen. Der Mittelfeldmotor hatte im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte gesehen.

Dortmund – Paris: So lief das Hinspiel

Borussia Dortmund entschied das Hinspiel hochverdient mit 2:1 für sich. Von An- bis Abpfiff spielte nur der BVB, während Paris sich erstaunlich passiv zeigte.

Erling Haaland (69.) brachte die Schwarzgelben in Führung. Den überraschenden Ausgleich erzielte Neymar (75.). Mit seinem zweiten Treffer bescherte Haaland (77.) den Dortmundern einen 2:1-Erfolg. (dhe)