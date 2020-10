am 02.10.2020 um 06:04

Borussia Dortmund freut sich in der Champions League auf das Wiedersehen mit DIESEM Ex-BVB-Star

Borussia Dortmund hat in der Champions League dieses Mal echtes Losglück gehabt. In der Gruppenphase trifft der BVB auf Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und Club Brügge.

Dabei hätte es Borussia Dortmund sicherlich deutlich schlimmer treffen können. Zusätzlich kommt es für den BVB zu einem Wiedersehen, auf dass sich der Klub besonders freut.

Borussia Dortmund: Einfache Gruppe und das Wiedersehen mit Immobile

Als Borussia Dortmund in Gruppe F zu Zenit St. Petersburg gezogen worden war, stand bereits fest: All zu schwer wird es für den BVB in diesem Jahr nicht. Neben dem FC Porto waren die Russen sicherlich das einfachste Los aus Topf eins. Es hätte auch der FC Liverpool, Real Madrid, Juventus Turin oder Paris Saint-Germain werden können.

„Vier starke Teams, eine interessante Gruppe“, lautet das Fazit von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Besonders freut er sich auf das Wiedersehen mit Ciro Immobile. Das „gibt dem Los Lazio Rom eine besondere Würze“, so Watzke.

Reus: Müssen wahrscheinlich weiterkommen

„Mit St. Petersburg und Brügge haben wir in den vergangenen Jahren schon unsere Erfahrungen gemacht. Es ist unser klares Ziel, die Gruppenphase zu überstehen“, sagt Dortmund Sportdirektor Michael Zorc. Auch wenn es die Champions League ist, bei dieser Gruppe sollte das Erreichen des Achtelfinals Pflicht sein.

Genau so sieht es auch BVB-Kapitän Marco Reus: „Das ist spannend. Sicher hätten wir uns auch einen richtig großen Gegner gewünscht. Es ist eine Gruppe, die sehr ausgeglichen scheint. Ich will nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Aber natürlich wollen wir schon weiter kommen – wahrscheinlich müssen.“

Erfahrungen gegen Brügge und Zenit

Eine besondere Gruppenphase wird es auch für Axel Witsel. Der Belgier trifft auf seinen Ex-Klub. Witsel spielte von 2012 bis 2017 für Zenit St. Petersburg. Im Achtelfinale der Champions League setzte sich Borussia Dortmund 2013/14 gegen die Russen durch.

Witsel trug damals noch das Zenit-Trikot. Foto: imago/Revierfoto

Gegen den FC Brügge spielte Borussia Dortmund noch im Jahr 2018. Damals setzte sich der BVB in Brügge mit 1:0 durch und spielte zuhause nur 0:0-Remis. Die Dortmunder taten sich gegen die Belgier durchaus schwer.

Gegen Lazio Rom gab es in der jüngeren Vergangenheit keine Duelle. Die einzigen Spiele auf internationaler Bühne fanden 1995 im Viertelfinale des damaligen UEFA-Cups statt. (fs)