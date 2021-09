Borussia Dortmund: Champions League erlaubt wieder Gästefans – doch BVB-Fans müssen sich mit dem Jubeln gedulden

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Nachdem auch in der Bundesliga in den Stadien wieder Gästefans erlaubt sind, zieht die Champions League jetzt nach.

Allerdings mussten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Freude der Fans direkt wieder begrenzen.

Borussia Dortmund: Uefa lässt wieder Gästefans bei der Champions League zu

Als die BVB-Fans die Nachricht ihres Vereins vernahmen, dass in der Champions League auch wieder Gästefans zugelassen werden, war die Freude vermutlich zunächst groß.

Endlich sind wieder Gästefans bei der Champions League erlaubt, doch BVB-Fans müssen sich noch gedulden. Foto: IMAGO / Moritz Müller

In der offiziellen Mitteilung heißt es, dass die UEFA im Rahmen eines Workshops die beteiligten Klubs darüber informiert habe. Gebunden sei die Anzahl der Gästefans an die Fünf-Prozent-Regelung. Demnach darf das Kontingent nicht über fünf Prozent der Stadionauslastung hinauskommen.

Allerdings ist der Eintritt für Gästefans noch an eine weitere Bedingung gebunden. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sich die Vereine an die Vorgaben der lokalen Behörden richten. Und genau an diesem Punkt scheitert die Begeisterung der BVB-Fans bereits.

---------------

Champions League 2021/22: Die Gruppen

Gruppe A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, FC Brügge

Gruppe B: Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Porto, AC Mailand

Gruppe C: Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul

Gruppe D: Inter Mailand, Real Madrid, Shakthar Donezk, Sheriff Tiraspol

Gruppe E: FC Bayern München, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew

Gruppe F: FC Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern

Gruppe G: LOSC Lille, FC Sevilla, RB Salzburg, VfL Wolfsburg

Gruppe H: FC Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö FF

---------------

BVB-Fans von erstem CL-Spiel in der Türkei ausgeschlossen

Das erste Spiel in der Champions League bestreitet der Pottklub gegen Besiktas Istanbul am 15. September. Und für das Datum hatte der BVB für seine Fans keine guten Nachrichten.

ℹ️ Zu unserem #UCL-Spiel bei @Besiktas werden aufgrund der behördlichen Auflagen in der Türkei keine Gästefans zugelassen. Grundsätzlich wird es für Gästefans aber ein Ticket-Kontingent geben.



👉 https://t.co/dHgtNWP6Ez — Borussia Dortmund (@BVB) September 6, 2021

Denn wie es von den Schwarzgelben heißt: „Aufgrund der behördlichen Auflagen in der Türkei“ sind keine Gästefans zugelassen. Für die anderen beiden Partien gegen Amsterdam (19. Oktober) und Lissabon (24. November) wären aktuell Gästefans zugelassen.

---------------

---------------

Allerdings sei es zu früh, um bei der sich ständig verändernden Corona-Lage eine genaue Aussage tätigen zu können. Der BVB versprach seine Anhänger so früh wie möglich informieren zu wollen, wenn eine Entscheidung getroffen werde. (cg)