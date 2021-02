Borussia Dortmund: Diese Vorkehrungen trifft der BVB für das Champions-League-Spiel in Sevilla

Am Dienstagvormittag hat Borussia Dortmund die Reise nach Sevilla angetreten. Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League steht an.

Damit alles reibungslos über die Bühne gehen kann, trifft Borussia Dortmund zahlreiche Vorkehrungen.

Borussia Dortmund: So gewährleistet der BVB die sichere Reise nach Sevilla

Die Reisen der Fußballer haben eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Trip des FC Bayern nach Katar und die Verlegung zahlreicher Champions League-Partien in andere Austragungsorte, sorgten für Unverständnis.

Borussia Dortmund spielt wie geplant in Spanien, von Reisebeschränkungen ist der BVB nicht betroffen. „Wir sind definitiv privilegiert“, findet BVB-Trainer Edin Terzic, sagt aber auch: „Wir fühlen uns sehr sicher in der Blase, in der wir jetzt sind.“

BVB-Coach Edin Terzic zeigte sich demütig. Foto: imago/Sven Simon/ Alex Gottschalk/POOL

Damit Dortmund so sicher wie möglich seine Reise nach Spanien absolvieren kann, hat der BVB im Vorfeld zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. „Wir versuchen das Risiko zu minimalisieren“, so Terzic, der sich dankbar zeigte, dass die Spiele überhaupt stattfinden können.

Schon zwei Tage vor dem Spiel fand deshalb die Pressekonferenz im heimischen Signal Iduna Park statt. Normalerweise stehen die Verantwortlichen am Tag vor dem Match in jeweiligen Austragungsort Rede und Antwort.

So sieht der BVB-Plan aus

Sascha Fligge, Dortmunds Mediendirektor, führte zudem auf, welche Maßnahmen getroffen werden. Borussia Dortmund fliege mit einem eigenen Flugzeug, habe eigenes Sicherheitspersonal und benutze nur eigene Fahrzeuge.

BVB-Mediendirektor Sascha Fligge erklärt den BVB-Sicherheitsplan. Foto: imago images / MaBoSport

Im Hotel, dass die Spieler und der Staff nicht verlassen dürfen, gebe es keinen Kontakt zum Personal. Erst wenn die Mannschaft den Raum verlassen habe, dürfe das Hotel-Personal rein. Gleich vier Ärzte sorgen dafür, dass alle Maßnahmen getroffen und umgesetzt werden.

„Wir begegnen so gut wie keinem Menschen dort“, so Fligge, der versichert: „Alles was wir tun können, machen wir auch.“ (fs)