Borussia Dortmund: Endlich Favre-Klartext! Auf diese Ansage haben die Fans gewartet

Borussia Dortmund befindet sich mitten auf einer kleinen Durststrecke. Die letzten drei Spiele konnten nicht gewonnen werden.

Dennoch beklagten die Fans von Borussia Dortmund zuletzt die positiven Äußerungen Lucien Favres. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen St. Petersburg dreht er den Spieß aber um.

Borussia Dortmund: Favre will den Gruppensieg

Am Wochenende gab der BVB in Frankfurt besonders in der ersten Hälfte ein maues Bild ab. Nur einer deutlichen Leistungssteigerung war es zu verdanken, dass man am Ende immerhin einen Punkt einheimsen konnte – für die Dortmunder Ansprüche nach der Niederlage gegen Köln viel zu wenig.

Die Gruppe F der Champions League:

Borussia Dortmund/ 10:4 Tore/ 10 Punkte Lazio Rom/ 9:5 Tore/ 9 Punkte FC Brügge/ 6:8 Tore/ 7 Punkte Zenit St. Petersburg/ 3:11 Tore/ 1 Punkt

Dementsprechend stießen sich viele Anhänger der Schwarzgelben an den Aussagen von Favre, der sich trotz allem zufrieden zeigte. „Ich bin immer okay mit einem Punkt“, erklärte der Schweizer nach dem Spiel und musste sich anschließend Kritik über fehlende Siegermentalität gefallen lassen.

Im Hinspiel gewann der BVB mit 2:0. Foto: imago images/Team 2

Vor dem entscheidenden Champions League Spiel in Russland schlägt der Cheftrainer nun aber plötzlich ganz andere Töne an. „Wir wollen immer spielen, um zu gewinnen und am Ende Nummer 1 sein“, so Favre auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Zenit.

Es gleicht fast schon einer Kampfansage, auf welche die BVB-Fans sehnlichst gewartet haben. Sonst hatte man den Eindruck, dass Spieler und Trainer die gelegentlichen Misserfolge einfach so hinnehmen würden.

Doch auch mit Ausblick auf das Achtelfinale wäre Platz 1 in der Gruppe F enorm wichtig. Das weiß auch Favre. Nach aktuellem Stand würde Dortmund so Gegner wie Liverpool, Manchester City oder Chelsea London umgehen.

Dortmund hat es in der eigenen Hand

Die Ausgangslage ist daher klar. Gewinnt der BVB sein Gastspiel in Petersburg ist man sicher Erster. Bei einem Unentschieden darf Lazio Rom nicht gegen Brügge gewinnen, die ihrerseits noch Chancen auf die KO-Phase haben.

Verliert Dortmund, muss auch Lazio verlieren, damit der BVB Erster bleibt. Auf Grund des direkten Vergleichs stände Lazio bei Punktgleichheit nämlich am Ende vor der Borussia. (mh)