Borussia Dortmund – Celtic Glasgow: Hammer vor CL-Duell – BVB macht große Augen

Borussia Dortmund hat die Generalprobe vor dem kommenden Champions-League-Duell gegen Celtic Glasgow gemeistert. Gegen den VfL Bochum setzte es nach einem 0:2-Rückstand einen 4:2-Heimerfolg.

Nach dem Erfolg am ersten CL-Spieltag gegen Brügge will die Mannschaft von Nuri Sahin die nächsten drei Punkte holen. Auf dem Papier ist Borussia Dortmund gegen die Schotten der klare Favorit – doch nun muss der BVB richtig aufpassen!

Vor Duell mit Borussia Dortmund: Celtic fertigt St. Johnstone ab

Celtic ist seit Wochen in bestechender Form – das wird spätestens seit dem 5:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava am ersten Spieltag der Champions-League-Ligaphase niemanden entgangen sein. Auch in der heimischen Liga ist der schottische Serienmeister noch ohne Punktverlust. Nun setzte man jedoch ein weiteres Ausrufezeichen.

Auch interessant: Borussia Dortmund ließ ihn ziehen: Ex-Juwel „der beste 19-Jährige, den wir haben“

Denn am Samstag (28. September) konnte Celtic Glasgow mit 6:0 beim St. Johnstone FC gewinnen. An Selbstvertrauen dürfte es dem Team von Brendan Rodgers also nicht mangeln. Besonders beachtlich: Nach mittlerweile sechs Ligaspielen hat man nicht nur 18 Punkte auf dem Konto, sondern auch ein Torverhältnis von 20:0. Torwart Kasper Schmeichel hat also schon ganze sechs weiße Westen auf dem Konto.

Trotz Celtics starker Form – BVB bleibt Favorit

Trotz der starken Form und dem jüngsten Kantersieg Celtics bleibt Borussia Dortmund weiter der klare Favorit. Entscheidend werden könnte zudem, dass der BVB einen Tag mehr Regeneration hat als die Schotten. Zudem könnte Trainer Nuri Sahin wieder auf Marcel Sabitzer bauen, der gegen Bochum noch verletzungsbedingt passen musste.

Dennoch sollte Borussia Dortmund auf der Hut sein. Es dürfte nach dem 4:2-Erfolg gegen den VfL Bochum eine deutliche Leistungssteigerung brauchen, um gegen Celtic alle drei Punkte mitzunehmen.