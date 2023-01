Borussia Dortmund: Wechsel wird konkreter – bedient sich der BVB wieder bei ManCity?

In den vergangenen Jahren wurde Borussia Dortmund zu einer Top-Adresse für Talente von englischen Klubs. Jadon Sancho, Jude Bellingham und zuletzt Jamie Bynoe-Gittens wechselten alle zum BVB und zeigten und zeigen immer noch Top-Leistungen für die Schwarzgelben.

Nun hat Borussia Dortmund das nächste Talent von der Insel an der Angel. Es geht um Carlos Borges von Manchester City.

Borussia Dortmund mit Interesse an Borges

Laut einem Bericht des englischen Portals „TheSecretScout“, soll der BVB mit Carlos Borges erneut Interesse an einem Flügelspieler von Manchester City haben. Der 18-Jährige spielt derzeit für die U21 der Citizens in der Premier League 2. Insgesamt kommt der Portugiese in der laufenden Spielzeit auf 19 Spiele für Manchester. In diesen erzielte er 18 Tore und bereitete elf weitere vor. Der Vertrag des linken Außenbahnspielers läuft noch bis Sommer 2024.

Dem Bericht aus England zufolge soll der Portugiese offen für einen Wechsel sein, sofern sein neuer Klub ihm Einsätze in der ersten Mannschaft garantieren kann. Aus diesem Grund soll er derzeit einen möglichen Transfer mit seinen Beratern diskutieren. Neben dem BVB sollen auch Brighton & Hove Albion sowie der FC Southampton Interesse an Borges zeigen. Auch Manchester City stehe dem Bericht zufolge einem Abschied ihres Juwels offen gegenüber. Allerdings ist es ihr Plan, eine Rückkaufklausel bei einem Transfer zu vereinbaren.

Borussia Dortmund: Wird Borges der nächste Sancho?

Carlos Borges könnte bei einem Wechsel zum BVB der nächste Jadon Sancho werden. Ebenso wie Sancho – und Jamie Bynoe-Gittens – würde Borges von der Jugendmannschaft von Manchester City nach Dortmund kommen, um dann bei der Borussia die Zukunft auf dem Flügel zu bilden.

Mit den beiden Außenbahnspieler von den Citizens haben die Schwarzgelben bereits gute Erfahrungen gemacht. Lediglich Jayden Braaf scheint sich als ein Missverständnis herauskristallisiert zu haben. Sollte sich Borges bei einem Wechsel für den BVB entscheiden, könnte er die erfolgreiche Geschichte von City-Spielern bei den Dortmundern weiterschreiben.