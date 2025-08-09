Borussia Dortmund blitzt mit Offerte ab! Platzt der Wunschtransfer doch noch?

Mit Jude Bellingham und Patrick Drewes hat Borussia Dortmund bislang nur zwei Neuverpflichtungen präsentiert. Die BVB-Fans warten sehnsüchtig auf weitere Verstärkungen – zumal der Kader noch die ein oder andere Baustelle vorzuweisen hat.

Doch die Verhandlungen für neue Transfer sind alles andere als einfach. Ob Jadon Sancho, Carney Chukwuemeka, Fabio Silva oder Facundo Buonanotte – es hakt bei vielen Wunschdeals. Bei Buonanotte ist gar das erste offizielle Angebot von Borussia Dortmund direkt abgelehnt worden.

Buonanotte-Deal gestaltet sich für Borussia Dortmund schwierig

Der BVB möchte ihn unbedingt verpflichten, der Spieler ist einem Wechsel nach Deutschland nicht abgeneigt, doch noch stellt sich Brighton quer. Seit Tagen verhandeln der Bundesliga und der Premiere-League-Klub über einen möglichen Wechsel des jungen Argentiniers.

Laut „Sky“ habe er BVB kürzlich ein erstes offizielles Angebot an Brighton geschickt. Dabei soll es sich um eine Leihe mit Kaufoption gehandelt haben. Doch die „Seagulls“ lehnten sofort ab. Schwarz-Gelb ist mit der ersten Offerte für Buonanotte also abgeblitzt.

++ BVB-Rückkehr von Ex-Juwel? Seine Worte sprechen eine deutliche Sprache ++

Ob und wann der BVB nachlegt, ist noch nicht bekannt. Brighton sei für ein Leihgeschäft bei Buonanotte durchaus offen. Das große Problem für Schwarz-Gelb: Sie würden den offensiven Mittelfeldspieler gerne innerhalb der Premiere League verliehen. Dazu ist auch fraglich, ob sie eine Kaufoption gestatten würden.

Läuft dem BVB die Zeit davon?

Ob der Argentinier also letztlich in Dortmund landet, ist unklar. Das Interesse des BVB bleibt groß, doch die Verhandlungen zäh. So gestaltet es sich bei einigen möglichen Neuzugängen. Derzeit hakt es auf vielen Ebenen. Noch ist das Transferfenster einige Wochen geöffnet, doch Sportchef Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. müssen sich dennoch heranhalten.

Weitere News:

Derzeit deutet vieles daraufhin, als müsste der BVB auf Last-Minute-Deals hoffen. Gegen Ende des Sommer-Transferfensters ergeben sich oft noch Möglichkeiten, die vorher undenkbar waren. Schwarz-Gelb scheint auch auf derartige Szenarien zu pokern.