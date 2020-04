Borussia Dortmund: Transfer-Duell mit RB Leipzig um dieses Frankreich-Juwel?

Dortmund. Das Geschäft bei Borussia Dortmund muss trotz der Corona-Pause weitergehen. Klar, dass die Borussen auch weiterhin den internationalen Transfermarkt beobachten.

Jetzt soll der BVB ein Talent aus Frankreich ins Visier genommen haben. Doch auch Liga-Konkurrent RB Leipzig liegt auf der Lauer.

Borussia Dortmund: Wettstreit um Frankreich-Juwel?

Informationen von „Sky Sport“ zufolge haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ein Auge auf Mohamed Simakan von Racing Straßburg geworfen. Neben dem BVB beobachte jedoch auch RB Leipzig den Abwehrspieler „intensiv“. Der Tabellendritte soll sogar bereits erste Gespräche mit dem Spieler geführt haben.

Einen Haken hat die Sache aber für beide Bundesliga-Klubs: Simakan hat in Straßburg noch einen Vertrag bis 2023, weshalb wohl eine hohe Ablösesumme für den 19-Jährigen fällig wäre. Laut „Sky“ fordert sein Arbeitgeber knapp 20 Millionen Euro bei einem Transfer im Sommer. Die Summe könnte wegen der Corona-Krise, die viele Klubs in wirtschaftliche Bedrängnis bringt, aber noch deutlich sinken.

Vor dem BVB und RB Leipzig hatte Simakan bereits das Interesse eines italienischen Top-Klubs geweckt. Im Winter sei AC Mailand jedoch mit einem Angebot gescheitert, wie „Sky Sport“ berichtet. Das Interesse bestehe aber immer noch.

Simakan kommt in der zurzeit unterbrochenen Ligue-1-Saison bereits auf 19 Einsätze. Der talentierte Franzose ist ein gelernter Innenverteidiger, lief in der aktuellen Spielzeit aber vor allem auf der rechten Verteidigerposition auf und half nur selten in der Innenverteidigung aus. (the)