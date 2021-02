Borussia Dortmund muss hadern: HIER ist die Bundesliga traurige Ausnahme

Jahrelang wurde in der Bundesliga vor „schottischen Verhältnissen“ gewarnt. Heute ist die Dominanz der Bayern so groß, dass eher in Schottland von „deutschen Verhältnissen“ gewarnt werden muss.

Seit dem Double-Sieg von Borussia Dortmund 2012 ist der FCB der Bundesliga enteilt. Inzwischen gibt es Drittklässler, die noch nie einen anderen Meister als Bayern München gesehen haben. Und mal ehrlich: Niemand glaubt ernsthaft, dass sich das in dieser Saison ändern wird.

Borussia Dortmund muss hadern: Überall bahnen sich Meister-Überraschungen an, nur in der Bundesliga nicht

Dabei standen die Chancen so gut wie nie. Überall hat der pickepackevolle Terminkalender die Spitzenteams an ihre Grenzen gebracht. In allen europäischen Top-Ligen, ja selbst in Schottland, bahnen sich im Meisterschaftskampf Überraschungen an – nur in Deutschland nicht.

Borussia Dortmund hat es verpasst, für ein spannendes Titelrennen zu sorgen. Foto: imaog images

Liverpool, Real Madrid, selbst Serienmeister wie Juventus Turin und Paris Saint-Germain straucheln. Überall nutzten die Verfolger die Schwächephasen und stehen vor dem großen Titel-Coup. Nur in der Bundesliga patzen Borussia Dortmund und Co. fleißig mit.

------------------

Die Performance der Meister in Europas Top-Ligen:

England: Liverpool 7 Punkte Rückstand (und 1 Spiel mehr)

Frankreich: Paris 3 Punkte Rückstand

Italien: Juventus 7 Punkte Rückstand

Spanien: Real Madrid 10 Punkte Rückstand (und 1 Spiel mehr)

------------------

Anzukreiden ist das aber nicht der Bayern-Dominanz. Schuld an der Liga-Langeweile ist die Konkurrenz um Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Co.

BVB und Co straucheln – die Bayern sagen danke

Nie war die Chance, den FC Bayern München zu ärgern, so groß. Wie überall hatte auch der deutsche Rekordmeister mit dem Terminkalender zu kämpfen.

Fünfmal haben die Münchener bislang Punkte gelassen, noch häufiger knapp und glücklich gewonnen. Auch gegen die „Kleinen“ tun sich die Bayern aktuell sehr schwer. Die Dominanz ist in dieser Spielzeit bei Weitem nicht so ausgeprägt wie in den meisten Jahren zuvor. Weitere Punktverluste scheinen vorprogrammiert, dennoch hat der FCB schon einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger.

-------------------------

Mehr BVB-News:

Jadon Sancho: Geht der BVB jetzt diesen drastischen Schritt?

Star-Spieler ablösefrei zu haben! Wird er der nächste Coup des BVB?

Borussia Dortmund: Watzke macht große Ankündigung! Großkreutz gerührt – „Freue mich riesig“

-------------------------

Weil auch die Konkurrenz – und zu der zählt sich Borussia Dortmund selbst allen voran – immer wieder patzte, läuft auch diese Saison alles auf Teil neun der Bayern-Meisterserie hinaus.

Während sich die Fans in Europas Topligen über einen (endlich wieder) spannenden Meisterschaftskampf freuen, bleibt der Bundesliga als traurigem Einzelfall nur der neidische Blick ins Ausland.