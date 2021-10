Borussia Dortmund: Fans atmen auf – hat der BVB diese großen Probleme überwunden?

Der beeindruckende Saisonstart von Borussia Dortmund wirft eine ganz bestimmte Frage auf: Hat der BVB sich etwa von zwei großen Problemen der vergangenen Jahre verabschiedet?

Dank des 2:0-Erfolgs gegen den 1. FC Köln steht Borussia Dortmund mit starken 24 Punkten nach zehn Spieltagen auf dem 2. Tabellenplatz – nur einen Zähler hinter dem FC Bayern. Mehr Punkte holten die Schwarzgelben in ihrer langen Vereinshistorie aus den ersten zehn Spielen nur zwei Mal: In den Spielzeiten 2010/11 sowie 2013/14 hatten die Dortmunder zum gleichen Zeitpunkt 25 Punkte.

Borussia Dortmund wirkt reifer als in den Vorjahren

Was in dieser Saison auffällt: Borussia Dortmund spielt zwar selten die Sterne vom Himmel, doch der BVB gewinnt eben jene engen, hart umkämpften Partien, die der Klub in den Vorjahren oftmals nicht für sich entscheiden konnte. Es waren solche Spiele wie das am Samstag gegen Köln, in denen Borussia Dortmund in den Vorsaisons regelmäßig Führungen aus der Hand gab.

Borussia Dortmund fährt in der Bundesliga bislang sehr gute Ergebnisse ein. Foto: imago images/RHR-Foto

Anders in dieser Saison: Der BVB spielt seine Gegner zwar selten in Grund und Boden. Doch die Dortmunder wirken abgezockt und clever, und sie schlagen im Angriff in den entscheidenden Momenten zu – und das auch ohne ihren großen Superstar, was uns gleich zum nächsten Punkt bringt.

BVB auch ohne Haaland erfolgreich

In der Vorsaison hatte Borussia Dortmund teilweise massive Probleme in der Offensive, als Erling Haaland im Dezember verletzungsbedingt mehrere Wochen ausgefallen war. Bezeichnenderweise trennte der BVB sich in dieser erfolglosen Zeit dann auch von Trainer Lucien Favre.

Auch in dieser Saison muss der BVB einige Wochen auf seinen großen Stürmerstar verzichten. Doch in dieser Spielzeit geht Borussia Dortmund mit diesem Problem völlig anders um.

Von den sechs Pflichtspielen, die Haaland in dieser Saison bislang fehlte, entschied Borussia Dortmund fünf für sich. Dem BVB gelingt es in dieser Spielzeit, dass in der Abwesenheit von Haaland auch andere Spieler die Verantwortung fürs Toreschießen übernehmen.

BVB vor zwei Top-Spielen

Genauso abgezockt wird der BVB auch in den beiden kommenden Spielen auftreten müssen, wenn Borussia Dortmund eine Chance auf Siege wahren will. Am Mittwoch ist Ajax Amsterdam zu Gast, und am kommenden Samstag muss das Team von Marco Rose zu RB Leipzig reisen. (dhe)