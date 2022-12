Borussia Dortmund: Ex-Star verschwindet in der Versenkung – DIESER Wechsel ging nach hinten los

Ein Wechsel nach Amerika bedeutet für gestandene Profis aus Europa meist eins: Das Karriereende naht. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wollen sie meist das Fußballerleben entspannt ausklingen lassen. Im Sommer ging auch ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund in die USA.

Doch der Wechsel ging sportlich mächtig nach hinten los. Für den einstigen Profi von Borussia Dortmund gab es nur wenige Einsätze und die Zukunft ist offen. Die Rede ist von Roman Bürki.

Borussia Dortmund: Bürki nie unumstritten

Rund sieben Jahre hütete Roman Bürki das Tor der Dortmunder. Obwohl er zweifelsohne zu den besseren Keepern der Liga gehörte, war er im Ruhrgebiet doch nie unumstritten. Immer wieder schlichen sich Patzer in sein Spiel ein, die seine guten Leistungen schmählerten.

Sein Abgesang bei Borussia Dortmund begann, als er in der Saison 20/21 zunächst zur Nummer 2 und im Jahr darauf nach dem Kauf von Gregor Kobel sogar zur Nummer 3 degradiert wurde. Lediglich am letzten Spieltag durfte er noch mal ran und bekam sein Abschiedsspiel.

Schritt in die USA

Frühzeitig stand fest, dass er Borussia Dortmund verlassen würde. Und auch das Ziel St. Louis City war früh bekannt. Dort kickt er aber nicht etwa in der MLS, sondern der MLS Next Pro – quasi eine Ausbildungsliga für die Profi-Spielklasse.

Man sollte meinen, mit seiner Erfahrung sei Bürki dort gesetzt. Dem war allerdings nicht so. Lediglich vier Pflichtspiele absolvierte Bürki. Ansonsten stand er nicht mal im Kader. So hatte er sich seinen Wechsel bestimmt nicht vorgestellt.

Borussia Dortmund: Wie geht es für den Ex-Star weiter?

In Amerika hat der Schweizer einen Vertrag bis 2025. Ob er nach seinem Debüt-Halbjahr in St. Louis allerdings so lange bleiben will, bleibt abzuwarten. Allerdings spielt St. Louis ab dem kommenden Jahr in der MLS, vielleicht bekommt er dort seine Chance.

Bürki spielte vor seiner Zeit bei Borussia Dortmund ein Jahr beim SC Freiburg, wo ihm der große Durchbruch gelang. Zuvor spielte er viele Jahre in der Schweiz für die Grashopper Zürich und Young Boys Bern.