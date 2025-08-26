Wechsel geplatzt! Transferflirt entscheidet sich gegen den BVB

Borussia Dortmund stand in Kontakt mit Facundo Buonanotte, einem talentierten Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion. Der BVB wollte den 20-jährigen Argentinier verpflichten, um das Mittelfeld zu stärken. Buonanotte kann auch auf der rechten offensiven Seite spielen und gilt als vielversprechendes Talent.

Buonanotte bevorzugt jedoch einen Wechsel zu Olympique Lyon in Frankreich. Wie die L’Equipe berichtet, überzeugte OL den Spieler von einem Transfer. Die Spielweise des französischen Klubs soll perfekt zu ihm passen. Zudem möchte er dort Spielzeit sammeln und in der Europa League auftreten. Ein Wechsel zum BVB ist also endgültig vom Tisch.

BVB verliert Transferduell gegen Lyon

Ein Problem bleibt jedoch bestehen: Brighton möchte den Mittelfeldspieler nur innerhalb der Premier League verleihen. Trotz Buonanottes Begeisterung steht ein Wechsel nach Frankreich noch nicht fest. Der Spieler ist allerdings entschlossen, seinen Wechselwunsch zu Lyon durchzusetzen.

Für den BVB ist Buonanottes Entscheidung kein großer Verlust. Der Klub konzentriert sich mittlerweile auf andere Optionen im Mittelfeld. So landete Carney Chukwuemeka laut Ruhr Nachrichten am Wochenende in Dortmund. Er soll die medizinischen Untersuchungen absolvieren und kurz vor einem Wechsel stehen.

Transfer-Hattrick für Schwarz-Gelb

Chukwuemeka wird zunächst von Chelsea ausgeliehen. Der BVB plant jedoch, den Engländer nach sechs Monaten fest zu verpflichten. Der Transfer soll rund 25 Millionen Euro kosten. Mit ihm konnte der BVB eine optimale Alternative zu Buonanotte finden und seine Kaderplanung vorantreiben.

Weitere News:

Neben Chukwuemeka wird Schwarz-Gelb wohl noch zwei weitere Transfers landen: Zum einen leiht man Aaron Anselmino vom FC Chelsea aus, zum anderen holt man Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderes als Back-Up-Stürmer. Alle drei Deals sollen in Kürze unter Dach und Fach gebracht werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.