Borussia Dortmund: Haaland-Show in Brügge – doch alle feiern vor allem IHN

Im Schatten von Erling Haaland wachsen einige Spieler von Borussia Dortmund über sich hinaus. Während der Norweger mit seinem Doppelpack mal wieder zum Matchwinner avancierte, feierten die Fans vor allem einen seiner Kollegen.

Mahmoud Dahoud zeigte gegen Brügge eine ebenso starke Leistung. Dafür erntete der von den Fans umstrittene Spieler von Borussia Dortmund großes Lob.

Borussia Dortmund: Dahoud brilliert mit Zaubervorlage

Borussia Dortmund kann doch noch Spiele überzeugend und von vorne bis hinten kontrolliert gewinnen. Musste sich der Anhang des BVB zuletzt oft bis tief in die zweite Hälfte gedulden, wenn es um Tore ging, zündete der Motor in Brügge schon in der ersten Halbzeit.

Dahoud spielte vor dem dritten Tor eine Traumvorlage. Foto: imago images/RHR-Foto

Das lag nicht zuletzt auch an Mo Dahoud, dessen Formkurve nach einigen inkonstanten Jahren endlich wieder nach oben zu zeigen scheint. Im defensiven Mittelfeld ordnete der Nationalspieler an der Seite von Thomas Delaney das Spiel der Borussen.

Viele Angriffe leitete er mit klugen Pässen ein. Das beste Beispiel dafür ist das 3:0, welches er mit einer Zaubervorlage vorbereitete. Aus dem Mittelfeld heraus lupfte Dahoud den Ball perfekt in den Lauf von Thomas Meunier.

-----------------

FC Brügge – Borussia Dortmund 0:3 (0:3)

Tore: 0:1 Hazard (14.), 0:2 Haaland (18.), 0:3 Haaland (32.)

Hier alle Highlights >>>

---------------

Der belgische Neuzugang musste nur noch auf Haaland querlegen und schon führte Borussia Dortmund mit drei Treffern. Es dürfte Balsam für Dahoud sein, dass er sich mit seinen starken Leistungen in den letzten Wochen wieder mehr an die Startelf spielt.

Dahoud umstritten

Der 24-Jährige ist seit seinem Wechsel 2017 zum BVB bei den Fans nämlich alles andere als unumstritten. Zu viele Schwächen im Zweikampf, keine gute Übersicht, zu inkonstante Leistungen – das sind die häufigsten Vorwürfe, die er sich gefallen lassen musste.

Doch nach dem Auftritt in Brügge merken auch die Dortmunder, was für ein Fußballer in Dahoud wirklich steckt. Die Reaktionen auf seinen Auftritt sind voll des Lobes, wie sich bei einem Blick in die sozialen Netzwerke zeigt. Wird Dahoud bei Borussia Dortmund bald unersetzbar?

„Schön, dass Dahoud die Kurve tatsächlich noch kriegt. Gebe gerne zu, dass ich vor einem Jahr nicht mehr daran geglaubt hatte.“

„Man muss bei Dahoud Abbitte leisten. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass der noch Leistungsträger wird.“

„Dahoud sollte inzwischen Stammspieler sein. Er hat sich stabilisiert. Er redet sehr viel, ist stark im Gegenpressing und inzwischen ein richtiger Typ in der Mannschaft.“

„Das MO steht für MOnsterpass.“

„Was für ein fantastischer Ball von Mo Dahoud! Seine Formkurve zeigt mächtig nach oben!“

„Es freut mich immer häufiger zu sehen, was für ein unglaublich toller Fußballer Mo Dahoud ist. Traumpass!“

(mh)