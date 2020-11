Borussia Dortmund: BVB-Aushilfe – ER wird mit Lob überschüttet

In der Abwehr stand Lucien Favre mal wieder vor einem Rätsel. Mats Hummels fehlte Borussia Dortmund verletzt, Emre Can befindet sich immer noch in Quarantäne, Dan-Axel Zagadou ist immer noch außen vor.

Wie also den Ausfall von Vize-Kapitän und Abwehrboss Hummels kompensieren? Der Trainer von Borussia Dortmund fand eine unerwartete Lösung – und die schlug voll ein.

Borussia Dortmund: Ankerkennung für Witsel

Als die Mannschaftsaufstellungen offiziell verkündet wurden, sah es so aus, als setze Favre auf eine altbewährte Taktik. Schon in Hoffenheim hatte Thomas Delaney überzeugend in der Verteidigung gespielt. Daher gingen viele davon aus, als sie seinen Namen lasen, dass dies auch in Brügge der Fall sein würde.

Witsel überzeugte beim BVB. Foto: imago images/RHR-Foto

Doch bereits mit dem Anpfiff wurde klar, dass Favre einen anderen Plan verfolgte. Axel Witsel trug in Abwesenheit von Marco Reus und eben Hummels nicht nur die Kapitänsbinde, sondern ließ sich auch prompt an die Seite von Manuel Akanji zurückfallen.

Beim ungefährdeten 3:0-Erfolg sorgte der Belgier hinten für Stabilität und konnte sich vor allem durch eine hohe Passgenauigkeit sowie Zweikampfquote auszeichnen. Außerdem leistete er mit seinem Kopfball die Vorlage zum ersten Treffer für Erling Haaland.

Champions League Gruppe F:

Borussia Dortmund – 6 Punkte Lazio Rom – 5 Punkte Club Brügge – 4 Punkte Zenit St. Petersburg – 1 Punkt

Nach dem Spiel zeigten sich Trainer und Mitspieler sichtlich angetan von der Leistung Witsels, der nach einigen Wacklern zu Saisonbeginn wieder zu alter Stärke zurückfindet. „Es war eine Intuition, heute zu viert hinten zu spielen und Axel Witsel neben Akanji zu stellen“, erklärte Favre im Anschluss.

„Axel hat sehr clever gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung“, lautete das Fazit des Schweizer Übungsleiters. Auch Abwehrkollege Akanji zeigte sich beeindruckt. „Axel hat einen sehr guten Job gemacht neben mir, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, wusste, wo er stehen musste“, so der 25-Jährige.

Er habe Witsel nicht viel helfen müssen, sagte Akanji, der auch noch auf das neue System einging. „Die ganze Mannschaft verteidigt sehr gut. Im neuen System mit der Viererkette fühlen wir uns sehr wohl. Manchmal reicht ein kleiner Wechsel, dass es gleich besser läuft.“

Alternative im Bayern-Spiel?

SO erlebte der gelernte Mittelfeldspieler einen rundum gelungenen Abend und empfahl sich für weitere Aufgaben. Am Samstag steigt das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München.

Zwar hoffen alle Beteiligten das Hummels bis dahin wieder fit. Klappt das jedoch nicht, hat Favre mit Witsel nun eine weitere Option in der Hinterhand. (mh)