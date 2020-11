Borussia Dortmund zaubert in Brügge – doch DAS darf dem BVB gegen die Bayern auf keinen Fall passieren

Borussia Dortmund feiert in der Champions League einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Brügge. Besonders in der ersten Hälfte spielt sich der BVB in einen Rausch.

Jedoch hat der Erfolg von Borussia Dortmund einen kleinen Makel – und der könnte am Samstag gegen den FC Bayern München verheerend werden.

Borussia Dortmund: Anfangsphase verschlafen

Das Spiel zwischen Brügge und Dortmund war bereits zur Halbzeit entschieden. Die Borussia zeigte vieles von dem, was sie in den vergangenen Spielen schon so stark gemacht hatte. Hinten stand das Team von Lucien Favre stabil, vorne schlug der BVB eiskalt zu.

Hazard war in der Anfangsphase der entscheidende Mann. Foto: imago images / Panoramic International

Jedoch hätte die Partie auch anders ausgehen können, wenn Brügge in den ersten zehn Minuten effizienter gewesen wäre. Denn die Anfangsphase verschliefen die Spieler in Schwarzgelb komplett. Brügge hätte früh ein eigenes Tor erzielen können.

FC Brügge – Borussia Dortmund 0:3 (0:3)

Tore: 0:1 Hazard (14.), 0:2 Haaland (18.), 0:3 Haaland (32.)

Zunächst brachte Manuel Akanji sein Team mit einem Stockfehler beinahe in Verlegenheit – doch die Belgier spielten die Chance nicht konsequent aus (4.). Wenig später musste Thorgan Hazard nach einer Flanke in höchster Not zwei Mal vor dem eigenen Tor klären (5.).

Auch nach gut zehn Minuten war es erneut Flügelspieler Hazard, der sich im BVB-Strafraum in einen gegnerischen Schuss warf und so eine gefährliche Chance zur Brügge-Führung verhinderte. Wenig später beruhigte Hazard erneut die Nerven – und zwar mit dem Führungstreffer nach Flanke von Delaney (14.).

+++ Borussia Dortmund: Große Ehre für Gio Reyna – ihm steht jetzt DAS bevor +++

Auch wenn der BVB von da an das Zepter in der Hand hatte und so gut wie nichts mehr zuließ, wurde deutlich, dass man im Topspiel am Samstag gegen die Bayern lieber von Anfang an wach sein sollte. Dass der Rekordmeister solche Gelegenheiten einfach liegen lässt, darauf sollte man sich in Dortmund nicht verlassen.

Bayerns Turbo-Starter gegen gemächliche Dortmunder

Mit vier Treffern in den ersten 15 Minuten ist Bayern München (zusammen mit dem SC Freiburg) das gefährlichste Bundesligateam in der Anfangsphase. Bei Borussia Dortmund sieht es hingegen umgekehrt aus.

Der Sturm um Erling Haaland braucht seine Zeit, um warm zu laufen. In der Liga traf der BVB bisher noch nicht in der ersten halben Stunde. Die meisten Treffer erzielen die Dortmunder direkt nach dem Pausenwechsel.

Auch das zeigt, dass die Borussia gegen Bayern von Anfang an hellwach sein muss. Ansonsten droht man früh einem Rückstand hinterher zu laufen. (mh)