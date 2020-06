Borussia Dortmund: Spur nach Brasilien wird heißer – verhandelt der BVB mit diesem Star?

Borussia Dortmund ist bei der Suche nach Verstärkung für die kommende Spielzeit in Brasilien fündig geworden. Gerson Santos da Silva - kurz Gerson - von Flamengo ist das Objekt der Begierde.

Einem Medienbericht zufolge befindet sich der Berater des Brasilianers sogar schon zu Gesprächen mit Borussia Dortmund in Europa.

Borussia Dortmund: Kommt Gerson aus Brasilien?

Schon vor einem Monat sind erstmals die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Gerson zu Borussia Dortmund aufgekommen. Jetzt scheint die Spur nach Brasilien sogar heißer zu werden.

Laut einem Bericht von „Fox Sport Brasilien“ hält sich ein Berater von Gerson aktuell zu Gesprächen in Europa auf. Er soll Verhandlungen mit Borussia Dortmund und dem FC Chelsea führen.

Ein 18-Millionen-Angebot von einem englischen Club soll Flamengo bereits erhalten haben. Allerdings fordert der Verein aus der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro wohl noch deutlich mehr für seinen Mittelfeld-Star. Rund 35 Millionen Euro wollen die Brasilianer laut dem Bericht haben. Der Club steckt in finanziellen Schwierigkeiten und ist auf das Geld angewiesen.

Gerson kennt Europa bereits

Gerson ist in Europa kein Unbekannter. Schon mit 19 Jahren wagte er den Schritt in die italienische Liga. Der AS Rom bezahlte damals 18 Millionen Euro für den Brasilianer. Nach zwei Jahren in Rom und einer einjährigen Leihe zum AC Florenz ging er schließlich für 12 Millionen Euro zurück in seine Heimat.

Für den AS Rom kam er 42 Mal zum Einsatz, für den AC Florenz in einer Saison sogar 40 Mal. Dennoch wechselte er zurück nach Brasilien zu Flamengo. Dort feierte er dann auch gleich den Gewinn der Meisterschaft und den Titel in der Copa Libertadores – der Champions League Südamerikas.

Gerson spielte in Italien bei der AS Rom und dem AC Florenz. Foto: imago sportfotodienst

Keine schlechte Verstärkung, aber ...

Gerson ist ein flexibler Mittelfeldspieler, der meistens im Zentrum zum Einsatz kommt. Er weiß, wie man Titel gewinnt und hat bereits mehrere Jahre Erfahrung auf europäischem Niveau – sicherlich keine schlechte Verstärkung für den BVB.

Allerdings muss man auch sagen, dass Borussia Dortmund im zentralen Mittefeld äußerst stark besetzt ist. Axel Witsel, Emre Can, Thomas Delaney und Mo Dahoud sind auf Gersons Position zuhause. (fs)