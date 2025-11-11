Vertragsverlängerung in Sicht? BVB-Bosse gehen in die Offensive

Muss Julian Brandt beim BVB nur noch unterschreiben? Der 29-Jährige steht offenbar kurz vor einer Entscheidung über seine Zukunft bei Borussia Dortmund. Nach Informationen von „Sky“ liegt dem Offensivmann ein neues Vertragsangebot vor – allerdings nicht ohne Abstriche.

Wie „RUHR24“ und „Sky“ übereinstimmend berichten, wollen die BVB-Bosse den bis 2026 laufenden Vertrag mit Brandt verlängern, aber zu geringeren Bezügen. Brandt soll das Angebot bereits erhalten haben und es derzeit prüfen. Eine Zusage steht noch aus – doch offenbar könnte es bald Klarheit geben.

BVB-Star zwischen Verlängerung und Abschied

Kurios: Laut dem Bericht nimmt Brandt aktuell Spanisch-Unterricht. Das sorgt natürlich für Spekulationen – plant der kreative Mittelfeldmann womöglich einen Wechsel ins Ausland? Sky schreibt dazu, Brandt sei „grundsätzlich offen für einen Verbleib, könne sich aber auch eine Veränderung vorstellen“.

Konkrete Transfergerüchte um den 29-Jährigen gibt es derzeit jedoch nicht. Lediglich im vergangenen September tauchten vage Hinweise auf ein mögliches Interesse aus England auf. Seitdem ist es um den BVB-Profi ruhig geworden, auch wenn die Spanisch-Lektionen in Dortmund für Gesprächsstoff sorgen.

Sportlich läuft es für den BVB bislang durchwachsen. Brandt gehörte in dieser Saison nicht immer zur ersten Elf und wechselte mehrfach zwischen Startformation und Bank. Wenn er spielte, lieferte er meist starke Auftritte und zeigte, warum die Dortmunder Verantwortlichen weiterhin auf ihn setzen wollen.

Zuletzt musste der Nationalspieler jedoch wegen muskulärer Probleme pausieren. Beim 1:4-Debakel gegen Manchester City fehlte er ebenso wie beim jüngsten BVB-Spiel gegen den HSV, wo er zwar im Kader stand, aber nicht eingewechselt wurde.

Schwarz-Gelb hofft auf baldige Entscheidung

In der laufenden Länderspielpause will Brandt seine Blessur auskurieren – und offenbar auch eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Eine Verlängerung beim BVB scheint weiter möglich, doch ein Wechsel ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Vieles hängt nun davon ab, wie Brandt das finanzielle Gesamtpaket bewertet.

Klar ist: Borussia Dortmund möchte Planungssicherheit. Brandt wiederum hat beim BVB noch immer einen hohen Stellenwert – auch wenn er zuletzt nicht immer gesetzt war. Ob er das neue Angebot unterschreibt oder eine neue Herausforderung sucht, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.