Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit vor Gladbach-Duell

Borussen-Duell in der Fußball-Bundesliga! Borussia Mönchengladbach empfängt am 13. Spieltag Borussia Dortmund (7. Dezember, 18.30 Uhr). Der BVB zeigte sich zuletzt in besser Form, will nun auch auswärts in der Liga endlich einen Sieg einfahren.

Allerdings muss Cheftrainer Nuri Sahin wohl wieder auf einen Star verzichten. An der Partie in Gladbach wird Julian Brandt aller Voraussicht nach nicht mitwirken können.

Borussia Dortmund wohl ohne Brandt in Gladbach

Vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München verletzte sich Julian Brandt in der Champions League und stand Borussia Dortmund seitdem nicht zur Verfügung. Zwar trainierte der Mittelfeldspieler in den vergangenen Tagen mit, wird aber in Gladbach nicht dabei sein können.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, muss Brandt auch für das Borussen-Duell passen. Am Freitag habe der deutsche Nationalspieler das Abschlusstraining des BVB zwar absolviert, aber nicht bis zum Ende. 45 Minuten vor seinen Teamkollegen habe Brandt noch das Trainingsgelände verlassen, sei mit seinem Privatwagen davongefahren.

Am Donnerstag erklärte Brandt in einem Livestream des BVB zur Auslosung der Klub-Weltmeisterschaft, dass es zu körperlichen Komplikationen gekommen sei. Es ist davon auszugehen, dass seine muskulären Probleme, die ihn schon gegen Bayern zum Pausieren zwangen, wieder etwas aufgebrochen sind.

Auch Top-Talent wohl nicht dabei

Neben Brandt muss Sahin wohl auch auf Cole Campbell verzichten. Auch das Juwel von Borussia Dortmund habe die Mannschaft frühzeitig verlassen. Demnach werden aus der U23 nun Ayman Azhil und Yannik Lührs in den Kader für die Begegnung bei Borussia Mönchengladbach nachrücken.

Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr gibt es indes bei Karim Adeyemi. Auf der Pressekonferenz des BVB gab Sahin zu, dass sich der Flügelflitzer bei seiner Trainingsrückkehr „überraschend gut“ gemacht hätte. Demnach sei nicht auszuschließen, dass der viermalige deutsche Nationalspieler in Gladbach wieder zum Dortmunder Kader gehört.