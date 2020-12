Borussia Dortmund: Irre Geschichte! Ex-Ultra berät jetzt die BVB-Bosse

Ungewöhnlicher Neuzugang beim Borussia Dortmund!

Jan-Henrik Gruszecki, Mitgründer der Dormtunder Ultragruppe „The Unity“, berät ab 01. Januar die Bosse von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Ex-Ultra soll BVB-Bosse unterstützen

Wie die „Ruhr Nachrichten“ und die ARD-Sportschau am Montag berichten, soll Jan-Henrik Gruszecki dem BVB-Geschäftsführer künftig zuarbeiten. Der 36-Jährige soll die neugeschaffene Stabsstelle Strategie und Kultur beim BVB leiten. Dem Bericht zufolge soll der Ex-Ultra die Geschäftsführung in den Bereichen Fankultur und politische Diversität beraten

Gruszecki ist Mitgründer der Dortmunder Ultra-Gruppe „The Unity“, der er mittlerweile nicht mehr angehört. Als Fanvertreter wirkte er bei Projekten wie „12:12“ und „Kein Zwanni“ mit und war Sprecher des „Bündnis Südtribüne“.

Jan-Henrik Gruszecki arbeitet zukünftig mit BVB-Boss Watzke zusammen. Foto: imago/Zink

Beruflich war Gruszecki bislang als freiberuflicher Projektentwickler unterwegs. Er arbeitete zuletzt unter anderem als Spielervermittler in Südamerika, Kommunikationsberater einer Hamburger Agentur, Film-Produzent und Autor. Außerdem gehört er zu der 36-köpfigen „Taskforce Zukunft Profifußball“ der DFL.

„Kluger Kopf, der auch mal gegen den Strich bürstet“

„Ich halte Jan-Henrik Gruszecki für einen klugen Kopf, der auch mal gegen den Strich bürstet. Da kann es sicherlich auch mal Reibungsverluste geben, was allerdings auch gewollt ist In seiner Position beim BVB soll er die Geschäftsführung, in erster Linie Carsten Cramer und mich, in verschiedenen Themenfeldern beratend unterstützen“, sagte Watzke.

Wichtig sei laut Watzke, „dass er ein 100-prozentiger Borusse ist. Das ist immer der gemeinsame Nenner, selbst wenn unsere Ansichten mitunter ganz unterschiedliche sind.“ (fs)