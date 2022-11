Gladbach – Dortmund: Irres Borussen-Duell! BVB-Fans außer sich – „Eine Schande“

Was für ein Fußballspiel! Der 15. Bundesliga-Spieltag beginnt mit einem Torfestival bei der Partie Gladbach – Dortmund.

Mit 4:2 entscheidet Gladbach die Partie gegen Dortmund für sich. Für die BVB-Fans war es ein Spiel zum Vergessen. In den sozialen Medien lassen die Anhänger ihrem Frust raus.

Gladbach – Dortmund: Irres Torfestival!

Eigentlich wollte Borussia Dortmund das Jahr mit einem Sieg beenden, doch stattdessen wurde das Borussen-Duell zu einem Debakel. Bereits nach vier Minuten ging Gladbach durch den Treffer von Jonas Hofmann, der die schlechte Positionsstellung der BVB-Abwehr ausnutzte, in Führung.

Gladbach – Dortmund 4:2 (3:2)

Tore: 1:0 Hofmann (4.), 1:1 Brandt (19.), 2:1 Bensebaini (26.), 3:1 Thuram (30.), 3:2 Schlotterbeck (40.), 4:2 Kone (46.)

In der 19. Minute konnte der BVB dann durch Julian Brandt ausgleichen, ehe nur wenige Minuten später die „Fohlen“ mit einem Doppelschlag die Schwarzgelben überrumpelten. Erst köpfte Ramy Bensebaini zum 2:1 ein (26.) und dann erhöhte Marcus Thuram auf 3:1 für Gladbach. Vor dem Halbzeitpfiff konnte Nico Schlotterbeck noch auf 2:3 verkürzen.

BVB verliert Borussen-Duell

Nach dem Seitenwechsel ging das irre Torfestival weiter. Weniger als 40 Sekunden sind im zweiten Durchgang gespielt, da erhöht die Heimmannschaft durch Kouadio Kone auf 4:2! Die BVB-Abwehr erlebte einen rabenschwarzen Tag gegen schnelle und flinke Gladbacher, die die Fehler eiskalt bestraften.

Von der schwachen Leistung ihrer Mannschaft waren die BVB-Fans mehr als nur enttäuscht. „Das war eine Arbeitsverweigerung heute. Einfach nur eine Katastrophe“, „Eine Schande, was da heute gespielt wurde“ und „Diese jämmerliche Zweikampfführung wird uns noch viele Punkte kosten“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Für das Team von Trainer Edin Terzic war es die letzte Partie des Jahres. Jetzt steht für viele Nationalspieler die Weltmeisterschaft in Katar an, ehe dann im Januar 2023 die Saison fortgesetzt wird. Dann empfängt Borussia Dortmund am 16. Spieltag den FC Augsburg.