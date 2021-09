Borussia Dortmund: Fan-Wut gegen Rose angekündigt! „Haben gemerkt, dass wir von ihm verarscht wurden“

Als der Wechsel von Marco Rose zu Borussia Dortmund öffentlich wurde, brach bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach eine Welle der Empörung aus.

Hass-Plakate und üble Beschimpfungen im Netz waren die Folge. Am Samstag kehrt Trainer Marco Rose erstmals mit Borussia Dortmund zurück in den Borussia-Park. Gladbachs Fan-Vertreter gehen von einer aufgeheizten Atmosphäre aus.

Borussia Dortmund: Fan-Vertreter kündigten Pfeifkonzert und Schmährufe an

Als Marco Rose zu Borussia Mönchengladbach kam, erklärte er, er wolle langfristig etwas aufbauen. „Ich unterschreibe hier auch für drei Jahre, um Dinge zu entwickeln“, sagte Marco Rose damals bei seiner Vorstellungs-PK bei den Fohlen.

Marco Rose kehrt mit Borussia Dortmund zurück in den Borussia-Park! Foto: imago images/RHR-Foto

Nur anderthalb Jahre später entschied er sich dann aber wechseln, das Angebot von Borussia Dortmund war zu verlockend. Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben ihm diesen Schritt nie verziehen und fühlen sich belogen.

Wenn Rose also am Samstag in den Borussia-Park zurückgekehrt, dürfte es für ihn ziemlich ungemütlich werden. Thomas Weinmann, BMG-Fanbeauftragter, meint in der „Sport Bild“: „Das Thema kann ja noch nicht vorbei sein, weil es bislang keine Möglichkeit für die Fans gab, ihren Unmut zu äußern. Das wird nun beim Spiel gegen Dortmund passieren.“

Noch deutlicher wird Thomas Weigand vom FPMG Supporters Club: „Ich gehe von einem gellenden Pfeifkonzert und Schmährufen gegen ihn aus. Wir Fans haben gemerkt, dass wir von ihm hinters Licht geführt wurden und von ihm verarscht wurden.“ Harte Worte, der Stachel sitzt noch immer tief.

Und Marco Rose? Der nimmt’s gelassen. „Ich freue mich darauf, Leute wiederzusehen, die ich über zwei Jahre schätzen gelernt habe. Natürlich steckt da eine gewisse Brisanz drin. Aber ich kann nichts Unangenehmes über den Verein sagen“, so Rose nach dem Spiel gegen Union Berlin.

