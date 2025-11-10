Länderspielreise abgesagt! BVB-Star mit nächstem Rückschlag

BVB-Star Ramy Bensebaini hat die Reise zum Hamburger SV zwar angetreten, das 1:1 seines Teams aber komplett von der Bank verfolgt. Der Verteidiger von Borussia Dortmund musste wegen anhaltender Rückenprobleme passen – und bekommt nun eine dringend nötige Pause verordnet. Eine Entscheidung, die wohl auch mit Blick auf den Winter getroffen wurde.

Schon in der vergangenen Woche hatte Bensebaini über Beschwerden im unteren Rückenbereich geklagt. Für das Auswärtsspiel in Hamburg meldete er sich dennoch einsatzbereit und flog mit der Mannschaft in die Hansestadt. Dort blieb der BVB-Akteur dann jedoch ohne Einsatz – zu groß war das Risiko, die Verletzung zu verschlimmern.

Rückenprobleme bremsen BVB-Profi aus

Wie der algerische Fußballverband nun mitteilte, fällt Bensebaini für die kommenden Länderspiele aus. Untersuchungen ergaben eine Blessur im unteren Rücken, weshalb der 30-Jährige weder gegen Simbabwe (13. November) noch in Saudi-Arabien (18. November) spielen wird. Eine Reise zur Nationalmannschaft ist damit vom Tisch.

Beim BVB soll die Ruhepause helfen, den Defensivmann rechtzeitig wieder fit zu bekommen. Schließlich wartet auf den Links- und Innenverteidiger ein intensiver Jahresabschluss. Während seine Dortmunder Teamkollegen über Weihnachten zumindest ein paar freie Tage genießen dürfen, steht für Bensebaini ein großes Turnier an: die Afrika-Meisterschaft.

Wichtige Wochen für Bensebaini

Dass Bensebaini im algerischen Kader stehen wird, gilt als sicher. Trainer Vladimir Petkovic plant fest mit dem erfahrenen Abwehrmann – nimmt seine Abwesenheit in den Testspielen aber in Kauf. Viel wichtiger sei, dass der Routinier beim Kontinentalturnier wieder bei voller Fitness ist, um Algerien bestmöglich zu vertreten.

Auch die Qualifikation für die WM 2026 ist bereits in trockenen Tüchern. Bensebaini bleibt damit ein zentraler Baustein im Nationalteam – und soll nach seiner Genesung wieder voll angreifen.

Der BVB selbst äußerte sich bisher nicht zur Verletzung seines Verteidigers. Klar ist aber: Bensebaini wird in den kommenden Tagen geschont, um Schlimmeres zu vermeiden. Trainer Niko Kovac hofft, dass der erfahrene Algerier schon bald wieder zur Verfügung steht – schließlich sind die nächsten Wochen auch für Borussia Dortmund entscheidend.