Borussia Dortmund: Bei Bellingham-Abgang – BVB hat Nachfolger schon im Visier

Bleibt er oder verlässt er Borussia Dortmund? Ob Jude Bellingham in der kommenden Saison noch das BVB-Trikot tragen wird, ist weiterhin ungewiss. Doch die Schwarzgelben wollen sich schon einmal auf dieses Szenario vorbereiten.

So hat Borussia Dortmund schon vorgesorgt, falls Jude Bellingham tatsächlich im Sommer einen neuen Verein hat. Einem Experten zufolge hat der BVB dafür sogar vier Kandidaten im Visier. Wer von ihnen wird der Nachfolger?

Borussia Dortmund plant schon Abgang

Er ist heiß begehrt und könnte Borussia Dortmund eine Monstersumme bringen: Jude Bellingham. Der BVB-Star gilt als einer der heißesten Personalien im Weltfußball. Ein Verbleib im Ruhrgebiet über den Sommer gilt eher als fraglich. Real Madrid, der FC Liverpool und Manchester City gehören zu den ganz großen Interessenten.

Falls es zu einem Abgang kommt, müssen die Schwarzgelben schnell handeln. Für das Mittelfeld müsste dann ein Ersatz her, der mindestens auf dem Niveau des englischen Superstars ist. Dafür soll sich Dortmund laut dem Transferexperten Rudy Galetti schon mit möglichen Nachfolgern beschäftigen.

Dabei nennt er gleich vier Spieler: Renato Sanches (PSG), Youri Tielemans (Leicester City), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) und Ex-Borusse Ilkay Gündogan (Manchester City).

Wer wird Bellingham-Nachfolger?

Beim FC Bayern konnte Sanches die hohen Erwartungen nicht gerecht werden, dafür liefert er seit seinem Abgang ab. Sowohl bei OSC Lille als auch PSG, wo er aktuell unter Vertrag steht, zeigt der Portugiese, was er draufhat. In Paris hat er noch einen Kontrakt bis 2027, soll über die Joker-Rolle nicht glücklich sein.

Anders ist es bei Koné und Tielemans, die bei ihren Klubs Stammkräfte sind. Tielemans Vertrag bei Leicester läuft im Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Bei Koné müsste Borussia Dortmund ordentlich in die Tasche greifen. Es könnte aber auch zu einer spektakulären Rückkehr von Gündogan kommen, der zwischen 2011 und 2016 in 157 Pflichtspielen für den BVB auflief. Ob seine Zeit bei Manchester City nach sieben Jahren zu Ende geht, wird sich im Sommer zeigen.

Alles in allem sind das mögliche Nachfolger, die Bellingham ebenbürtig ersetzen könnten. Für wen sich Dortmund bei einem möglichen Abgang des Superstars entscheiden wird, zeigt sich dann wohl bald.