Borussia Dortmund: Fieser Seitenhieb – Hoeneß teilt gegen den BVB aus

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Erst die Niederlage von Borussia Dortmund im Supercup gegen den FC Bayern München – und jetzt das!

Uli Hoeneß kann es nicht lassen und tritt gegen Borussia Dortmund nochmal nach.

Borussia Dortmund muss sich DIESE Worte von Uli Hoeneß gefallen lassen

In den letzten Saisons hatte der BVB das große Ziel Deutsche Meisterschaft immer vor Augen. In der Saison 2018/19 war der Pottklub dann so nah dran wie seit Jürgen Klopp nicht mehr.

Lediglich zwei Zähler trennte der BVB vom Titel. Doch am Ende hatte wie in den letzten acht Jahren Bayern München die Nase vorne.

Borussia Dortmund muss sich Seitenhieb von Uli Hoeneß anhören. Foto: IMAGO / Poolfoto UCL

Auch im Supercup gewann der FC Bayern gegen die Schwarzgelben den Mächtekampf mit 3:1. Im Interview mit der „Bild“ äußerte sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über den Gegner und trat nochmal nach: „Der Machtwechsel im deutschen Fußball, den sie sich ja seit zehn Jahren erträumen und so weiter. Ich glaube, sie müssen noch lange warten.“

In der Bundesliga konnte jedoch der BVB in der laufenden Saison das erste Zeichen setzen.

Bundesliga-Auftakt: BVB mit Traumstart – Bayern verzweifelt an Gladbach

Beim Supercup trafen mit Erling Haaland und Robert Lewandowski die beiden Top-Stürmer der Bundesliga aufeinander. Das Duell an dem Abend gewann der Pole. Sein Treffer zum 1:0 in der 41. Minute leitete den Sieg ein und mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 besiegelte er das Schicksal der Dortmunder.

In der Bundesliga hatte der BVB dann wenige Tage vorher jedoch Grund zum Jubeln. Beim 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt war wieder mal der Norweger der Mann des Tages. Er war an allen fünf Toren beteiligt (3 Assist, 2 Tore).

Borussia Dortmund: Erling Haaland mit Gala im ersten Saisonspiel. Foto: IMAGO / Sven Simon

Die Bayern schafften gegen Borussia Mönchengladbach durch den Treffer von Robert Lewandowski allerdings nur ein 1:1.

Ob der BVB auch nach dem 2. Spieltag den Abstand zum FC Bayern München halten kann, zeigt sich am Samstag um 15.30 Uhr. Da sind die Dortmunder zu Gast beim FC Freiburg. Hier geht es zum Live-Ticker. (cg)