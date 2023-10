Borussia Dortmund steigt in Transferpoker ein – spuckt der BVB den Bayern in die Suppe?

Im Sommer verzichtete Borussia Dortmund auf die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers, der Wechsel von Armel Bella-Kotchap zum BVB platzte. Bislang ist Dortmund auch mit Minimalbesetzung gut über die Runden gekommen, im Winter könnte der BVB nun aber nachlegen – und dabei haben die Verantwortlichen offenbar einen neuen Mann ins Auge gefasst.

Trevoh Chalobah vom FC Chelsea soll in den Fokus von Borussia Dortmund gerückt sein. Der BVB wolle den Innenverteidiger gerne ausleihen. Pikant dabei: Im Sommer galt er als Wunschkandidat des FC Bayern München.

Borussia Dortmund an Chalobah interessiert?

Nach Informationen des Portals „90min“ hat Borussia Dortmund Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ins Visier genommen. Demnach plane der BVB ein Leihgeschäft im kommenden Winter. In Dortmund könnte er die Lücke in der Innenverteidigung füllen, die Soumaila Coulibaly (ausgeliehen an Royal Antwerpen) im Sommer gerissen hat.

Chalobah durchlief alle Jugendmannschaften des FC Chelsea und wurde in seiner Laufbahn bereits zwei Mal verliehen (Huddersfield & FC Lorient). Beim FC Chelsea besitzt er noch einen Vertrag bis 2028, spielt aber im Starensemble aktuell überhaupt keine Rolle. Mit Oberschenkelproblemen fehlt er nun schon seit mehreren Monaten.

Trevoh Chalobah steht bei mehreren Top-Klubs auf dem Zettel. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

So realistisch ist ein Transfer zum BVB

Im Sommer stand der FC Bayern München noch kurz vor einer Verpflichtung von Chalobah, allerdings platzte der Deal, weil Chelsea sein „Veto“ eingelegte. Das Problem: Die „Blues“ wollten ihn nur verkaufen und nicht verleihen. Das dürfte auch die Chancen auf eine Leihe zu Borussia Dortmund im Winter drastisch sinken lassen. Chelsea soll nämlich weiterhin auf einen Verkauf drängen.

Als Ablösesumme stehen rund 30 Millionen Euro im Raum. Neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund werden Newcastle United, der FC Brentford, der FC Fulham, Nottingham Forest, die AS Rom und Juventus Turin als weitere Interessenten genannt.

Es ist nicht zu erwarten, dass Borussia Dortmund eine solche Summe in diesem Winter für Chalobah auf den Tisch legt. Ein Transfer scheint daher sehr wahrscheinlich.