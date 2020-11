BVB mit Hitz gegen die Bayern? ER will die Torwart-Rotation zurück

Dortmund. Die Torwart-Diskussion bei Borussia Dortmund schien eigentlich schon geklärt, doch vor dem Spitzenspiel könnte sie wieder Fahrt aufnehmen.

Wer sollte für Borussia Dortmund gegen Bayern München das Tor hüten? Ein ehemaliger BVB-Keeper schlägt sich nun auf die Seite von Marwin Hitz.

Borussia Dortmund: Hitz mutiger als Bürki?

Mit dieser Diskussion hatte sich Lucien Favre keinen Gefallen getan. Nachdem Roman Bürki gegen Freiburg zunächst angeschlagen gefehlt hatte, stand in den Wochen danach weiterhin Marwin Hitz in der Startelf des BVB.

Auf Fragen nach einer möglichen Wachablösung im Tor antwortete Favre stets ausweichend, wollte seiner etatmäßigen Nummer 1 nicht den Rücken stärken. Letzten Endes setzte er aber dann doch wieder auf Bürki, das Problem schien beseitigt.

Doch pünktlich zum Spitzenspiel gegen Bayern München bringt der ehemalige Torwart Jens Lehmann die Torwart-Frage beim BVB wieder ins Rollen. Bei „Sky“ erklärte Lehmann, dass er am Samstag lieber Hitz aufstellen würde.

„Der Hintergrund ist, dass ich auf der anderen Seite Manuel Neuer habe“, erläutert Lehmann in der Sendung „Matchplan“. „Ich brauche eine Konkurrenz zu ihm auf der anderen Seite“, führt er weiter aus.

''Ich finde Marwin Hitz als Torwart mutiger. Er geht raus und tut vor allem den Stürmern weh'', so @jenslehmann bei "Matchplan" mit @Jan_Henkel_ESP auf @SkySportNewsHD.



Bürki oder Hitz: Wen würdet ihr aufstellen? 💬#SkyMatchplan pic.twitter.com/RntYsW1wQ0 — Sky Sport (@SkySportDE) November 5, 2020

Zwar halte auch er Bürki für einen klasse Torwart, jedoch sei dieser zu sehr auf sein Spiel auf der Linie fixiert. „Ich finde Marwin Hitz als Torwart mutiger. Er geht raus und tut vor allem den Stürmern weh“, analysiert Lehmann.

+++ Borussia Dortmund: Gute Nachrichten vor Gipfeltreffen! ER ist zurück +++

Das brauche es in Spielen wie gegen den Triple-Sieger auf jeden Fall. Ein Stürmer müsse demnach Sorge haben, wenn er im Spiel auf den Schlussmann einer Mannschaft trifft.

BVB mit Hitz in der Liga noch ungeschlagen

Seine Qualitäten hat Hitz für Borussia Dortmund in der Liga schon öfters unter Beweis gestellt. Wenn der Ersatztorwart des BVB im Kasten stand, gab es in der Bundesliga noch keine Niederlage. Doch auch Bürki ist gut in Form. Lediglich bei der 0:2-Pleite in Augsburg hagelte es Gegentreffer.

Übrigens: Hitz‘ erster Bundesliga-Einsatz für die Schwarzgelben war am 10. November 2018. Damals gab es zu Hause einen 3:2-Erfolg – natürlich gegen Bayern München. (mh)