Borussia Dortmund: BVB-Fans außer sich – Bayern München mit heftigem Seitenhieb

Dortmund. Muss das denn sein? Als wäre die Niederlage von Borussia Dortmund im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München nicht schon schlimm genug für die schwarzgelbe Fan-Seele!

Jetzt müssen die BVB-Anhänger auch noch mit der Häme des Konkurrenten aus dem Süden fertig werden. Und die hat es in sich. Auf Twitter posteten die Bayern einen heftigen Seitenhieb gegen Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Bayern zweckentfremden BVB-Post

Mit dem verlorenen Spiel am Dienstag gegen die Bayern müssen die Dortmunder ihre Titelambitionen für diese Saison wohl endgültig begraben. Ganze sieben Zähler sind die Bayern nun enteilt.

Fast noch viel schlimmer für die Fans ist aber die Häme, die nun über diejenigen hereinbricht, die es mit der Borussia halten. Sticheleien unter den Vereinen gehören in Zeiten von Social-Media dazu.

Borussia Dortmund – Bayern München 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Kimmich (43.)

Gelbe Karten: Hummels (13.), Müller (66.), Dahoud (67.), Davies (74.)

Alle Highlights hier >>

Doch der offizielle US-Account des Rekordmeisters hat jetzt richtig weit ausgeholt – und die Fans sind außer sich.

Hintergrund: Vor über einer Woche postete der englischsprachige Kanal von Borussia Dortmund dieses Bild als Ankündigung zum Derby und zum Re-Start der Bundesliga:

Zu sehen: Der Signal-Iduna-Park, über dem ein großes BVB-Logo prankt. Dazu der Schriftzug: BVB Returns 16.06.2020 – das Datum des Derby-Spieltags, an dem Dortmund den ungeliebten Erzrivalen aus Gelsenkirchen mit 4:0 besiegte.

Nach dem Auswärtssieg im Ruhrgebiet schnappten sich nun die Bayern das entsprechende Bild und modifizierten es leicht. Zu sehen war nun das FCB-Logo über dem Dortmund-Stadion, welches zusätzlich in Bayern-Rot erstrahlte.

Die Bayern-Fans freut es natürlich, das Leid der Dortmund Fans wird dadurch nur noch mehr verstärkt.

Für den BVB geht es in Paderborn weiter

Viel Zeit um zu trauern bleibt den Borussen allerdings ohnehin nicht. Am Sonntag treten die Dortmunder beim Tabellenschlusslicht in Paderborn an. Ein Sieg ist Pflicht. Denn dem BVB sitzen drei Teams im Nacken, die ihnen den zweiten Platz streitig machen wollen.

RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen liegen jeweils in Schlagdistanz. Dortmund sollte es allerdings vermeiden, wie im Hinspiel gegen den SCP, mit 0:3 in Rückstand zu geraten.

