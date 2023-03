Borussia Dortmund: BVB-Star packt über brisantes Bayern-Gerücht aus – „Das stimmt!“

Für Borussia Dortmund geht es nach der laufenden Länderspielpause in die entscheidende Phase der Saison. Mit dem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und dem BVB spielen die beiden Titelanwärter gleich nach der Pause gegeneinander. Es verspricht, ein wahrer Meister-Showdown zu werden. Für die Mannschaft von Edin Terzic wird es vor allem darum gehen, sich auf die Taktiken von Neu-Bayern-Coach Thomas Tuchel einzulassen und ihre Form weiterhin zu bestätigen.

Ausgerechnet vor diesem Spitzenspiel spricht ein Spieler von Borussia Dortmund über einen Wechsel zum FC Bayern. BVB-Star Emre Can verriet ein pikantes Detail zu einem Bayern-Gerücht und bestätigte, dass er vor knapp drei Jahren fast zum Rekordmeister anstatt zum BVB gewechselt wäre.

Borussia Dortmund: Flick wollte Can zum FCB lotsen

Emre Can ist zurzeit sicherlich einer der wichtigsten Spieler beim BVB. Der vielseitige Mittelfeldspieler hat sich nicht nur spielerisch im Vergleich zur Hinrunde extrem verbessert, sondern geht auch als Führungsspieler immer mehr voran. Sowohl auf als auch abseits des Platzes präsentiert sich Can als Leader und hilft seinem Team, mit seiner robusten und dennoch äußerst ballsicheren Spielweise extrem an Stabilität zu gewinnen. Er ist definitiv einer der Erfolgsgaranten in den vergangenen Wochen beim BVB.

Eine logische Schlussfolgerung der starken Leistungen: Bundestrainer Hansi Flick hat den Dortmunder erneut in die Nationalmannschaft berufen und ihn für die Länderspiele gegen Peru und Belgien nominiert. Im Rahmen der Länderspielpause verriet Emre Can auch ein interessantes Detail zu einem früheren Bayern-Gerücht. Schon länger stand im Raum, dass der jetzige Bundestrainer den BVB-Star während seiner Zeit als Bayern-Coach zum deutschen Rekordmeister lotsen wollte. Vor einer Einigung mit Schwarz-Gelb wurde der deutsche Nationalspieler auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Dies bestätigte der BVB-Akteur nun selbst. „Ja, das stimmt!“, erklärte Can während seines Aufenthalts bei der DFB-Elf. „Wir hatten damals telefoniert, als ich noch in Turin war. Am Ende ist das aber nicht zustande gekommen und ich bin nach Dortmund gewechselt“, fügte er hinzu. Es wäre beinahe Rot-Weiß statt Schwarz-Gelb geworden. Schließlich entschied er sich jedoch für die Borussia. Seit seinem Wechsel nach Dortmund befindet er momentan wohl in seiner besten Verfassung.

„Wissen genau, wo wir herkommen“

Nun kämpft Emre Can also mit dem BVB gegen die Bayern um die Meisterschaft. Mit Blick auf das anstehende Topspiel am Samstagabend( 18:30 Uhr) zeigte sich der Dortmunder durchaus selbstbewusst, warnt aber dennoch vor Überheblichkeiten. „Es fühlt sich gut an, ganz oben zu stehen. Aber wir wissen auch genau, wo wir herkommen. Im Dezember hatten wir noch neun Punkte Rückstand“, erklärte der 29-Jährige. Aber: „Ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, um Titel mitzuspielen. Aber das müssen wir auf dem Platz auch beweisen“, fügte der gebürtige Frankfurter hinzu.

Ob Emre Can und der BVB auch am Ende der Saison noch vor den Bayern stehen werden, bleibt abzuwarten. Doch die Momentaufnahme an sich ist schon eine besondere: Dortmund war zuletzt 2019 Tabellenführer. Nach einer furiosen Aufholjagd in 2023 darf der BVB zurecht mit einer großen Portion Selbstbewusstsein nach München fahren. Mit dabei: Emre Can, der nun für und nicht gegen Schwarz-Gelb um die erste deutsche Meisterschaft von Dortmund seit 2012 kämpft.