Borussia Dortmund: Mats Hummels überrascht die BVB-Fans – mit dieser klaren Ansage

Dortmund. Die heftige Pleite beim FC Bayern München wird Borussia Dortmund noch lange beschäftigen.

Schon wieder kassierte der BVB bei Bayern München Ohrfeigen, nach 0:6 und 0:5 verloren die Westfalen dieses Mal 0:4. Mats Hummels wählte nach der Klatsche knallharte Worte und sprach Borussia Dortmund ab, eine Spitzenmannschaft zu sein. „Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind“, sagte Hummels deutlich.

„Wir können eine sein an unseren guten Tagen. Aber eine absolute Top-Mannschaft ist das auch an den schlechten Tagen. Das schaffen wir eben bisher vor allem auswärts zu selten abzurufen.“

Borussia Dortmund: Mats Hummels wird deutlich – „Sind kein Top-Team“

Rumms! Diese Ansage sitzt. Argumente, eine Spitzenmannschaft der Bundesliga zu sein, sammelte Dortmund am Samstagabend aber wirklich nicht. Noch mehr als die deutliche Niederlage schmerzte ihr Zustandekommen.

Auch Mats Hummels sah gegen die Bayern und vor allem Torphantom Lewandowski schlecht aus. Foto: imago images/ActionPictures

Borussia Dortmund wirkte in der Allianz Arena erneut hinten völlig überfordert und vorne extrem harmlos. Die Torbilanz von 18:1 spricht Bände – ebenso wie die Räume, die Robert Lewandowski bei seinen beiden Toren hatte.

„Ab der 15. Minute war es nix mehr, da waren wir die klar unterlegene Mannschaft. Bayern war besser in allen Belangen. Wir waren definitiv nicht gut genug, um hier heute zu bestehen“, stellte auch Mats Hummels fest, der mit einem Eigentor für den 0:4-Endstand gesorgt hatte.

------------------------------------

• Mehr Themen:

FC Bayern: Riesen-Eklat im „Doppelpass“! Uli Hoeneß platzt unangemeldet in die Sendung – und schäumt vor Wut

Sky-Probleme bei Bayern gegen BVB! Fans rasten aus – das sagt der Sender

• Top-News des Tages:

Hund: Familie denkt, sie findet süßen Welpen – doch das Tier ist etwas völlig anderes

Düsseldorf: Polizei stoppt Bert Wollersheim in Luxus-Limousine – als die Beamten DAS entdecken, werden sie stutzig

-------------------------------------

„Dagegenhalten wenn der Gegner körperlich voll da ist“, war das, was der Weltmeister von 2014 am meisten vermisste. Auch Michael Zorc sprach nach der Partie desillusioniert von einer „Nicht-Leistung“. So, da sind sich in Dortmund alle einig, kann man die ausgerufene Meisterschaft als Saisonziel vergessen.

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Dieses Spiel tut dem BVB nicht nur extrem weh, sondern wird auch noch lange Thema an der Strobelallee sein.

Anstehende Länderspielpause

Wegen der Länderspielpause bekommt Borussia Dortmund erst in knapp zwei Wochen die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Am 22. November empfängt der BVB den SC Paderborn.

Das BVB-Restprogramm in diesem Jahr