Borussia Dortmund: Barca-Schock! Große Probleme vor Schicksalsspiel in der CL

Für Borussia Dortmund und noch mehr für Trainer Lucien Favre steht am Mittwoch ein Schicksalsspiel an. Ausgerechnet beim FC Barcelona muss dringend ein Erfolgserlebnis her.

Ein Grund zur Hoffnung für das krisengeschüttelte Borussia Dortmund: Die Katalanen plagen vor dem Champions-League-Duell herbe Verletzungssorgen in der Defensive.

Borussia Dortmund: CL-Gegner Barcelona plagen heftige Abwehr-Sorgen

Mit Jordi Alba, Nélson Semedo und Clément Lenglet fallen drei Stammkräfte in der Viererkette von Barcelona aus – alle wegen Muskelbechwerden. Und weil Innenverteidiger Gerard Piqué gegen den BVB auch noch gelbgesperrt ist, steht Barca-Trainer Ernesto Valverde vor einem mächtigen Problem.

Gerard Piqué (l.) und Jordi Alba – nur zwei von vier Ausfällen in der Barca-Defensive gegen Borussia Dortmund. Foto: imago images/VI Images

Der 55-Jährige muss eine Not-Abwehr um den letzten verbliebenen Stammspieler Samuel Umtiti stricken. Problem: Auch der Franzose ist erst vor wenigen Wochen nach langwieriger Verletzungspause zurückgekehrt.

In der Abwehr des Gegners von Borussia Dortmund könnte es am Mittwoch zu gleich drei (!) Champions-League-Debüts kommen. Jean-Clair Todibo (19 Jahre alt), Moussa Wagué (20) und Júnior Firpo (23) stehen – als letzte verbliebene Verteidiger im Barca-Kader – vor ihren ersten Auftritten in der Königsklasse.

Borussia Dortmund kämpft zwar an vielen Fronten mit großen Schwierigkeiten – personelle Sorgen gehören aber nicht dazu. Außer Thomas Delaney (Bänderriss) und Marcel Schmelzer (Zerrung) stehen Favre bei seinem Schicksalsspiel alle Akteure zur Verfügung.

Dennoch steht der Schweizer ebenfalls vor Abwehr-Problemen: Manuel Akanji und Julian Weigl lieferten zuletzt unterirdische Leistungen ab, waren maßgeblich an der Flut von neun Gegentoren in den letzten drei Spielen beteiligt.