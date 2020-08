Borussia Dortmund – Austria Wien: Wahnsinn! BVB nimmt Stöger-Elf auseinander und gewinnt zweistellig

Borussia Dortmund testete im Trainingslager in Bad Ragaz zum zweiten Mal. Das Duell am Sonntag hieß: Borussia Dortmund – Austria Wien.

Das erste Testspiel gegen den SCR Altach hatte der BVB erfolgreich bestritten. Wie sah es nun beim Duell Borussia Dortmund – Austria Wien aus?

Borussia Dortmund – Austria Wien im Live-Ticker

Die Antwort war eindeutig. Für die Österreicher war gegen Borussia Dortmund kein Kraut gewachsen. Die Schwarzgelben dominierten die Mannschaft des Ex-BVB-Trainers Peter Stöger nach Belieben und gewannen am Ende zweistellig. Aus Dortmunder Sicht gab es dabei einige Highlights. Der Premierentreffer von Jude Bellingham, überzeugende Leistungen von Sorgenkindern wie Nico Schulz oder Marius Wolf oder auch hervorstechende Nachwuchsstars.

Alle Highlights der Partie kannst du hier noch einmal nachlesen.

Borussia Dortmund – Austria Wien 11:2 (4:1)

Tore: 1:0 Reyna (8.), 2:0 Reyna (23.), 2:1 Monschein (33.), 3:1 Guerreiro (40.), 4:1 Pherai (45.), 5:1 Sancho (52.), 5:2 Jukic (54.), 6:2 Can (65.), 7:2 Wolf (73.), 8:2 Hazard (76.), 9:2 Bellingham (77.), 10:2 Duman (81.), 11:2 Schulz (86.)

Aufstellungen 1.HZ:

Borussia Dortmund: Bürki - Passlack, Meunier, Akanji, Morey - Reyna, Witsel, Guerreiro - Knauff, Brandt, Pherai

Austria Wien: Pentz - Demaku, Wimmer, Grünwald, Monschein, Madl, Mester, Borkovic, Ebner, Suttner,Sarkaria

Aufstellung 2. HZ:

Borussia Dortmund: Hitz - Wolf, Piszczek, Can, Schulz - Delaney, Bellingham, Duman - Raschl, Hazard, Sancho

Abpfiff: Das war's! Der BVB gewinnt überragend mit 11:2 gegen Austria Wien. Dortmund führt die Elf von Peter Stöger regelrecht vor. Wahnsinn. Eigentlich ist Austria Wien keine Laufkundschafft.

86. Minute: Toooor für den BVB!

Erst rettet Austria noch auf der Linie, doch einen Moment später trifft Schulz zum 11:2. Der Linksverteidiger hält einfach mal drauf und der Wiener Keeper patzt. Die Mannschaft von Peter Stöger ist völlig überfordert

81. Minute: Tooooor für den BVB!

Wahnsinn! Zweistellig! Dieses Mal bereitet Jude Bellingham den Treffer dieses Mal vor. Duman muss nur noch einschieben.

77. Minute: Tooooor für den BVB!

Es geht munter weiter: Jadon Sancho bedient den kreuzenden Jude Bellingham, der den Ball gekonnt über den Torwart chipt. Sein Debüttreffer

76. Minute Toooor für den BVB!

Jetzt wirds richtig hoch! Elfmeter für Dortmund, Hazard tritt an und verwandelt sicher.

73. Minute: Tooor für den BVB!

Marius Wolf trifft nach Vorlage von Emre Can. Beindruckender war aber die Szene im Vorhinein. Jadon Sancho tanzt seinen Gegenspieler in spektakulärer Manier aus und legt quer.

68. Minute: Kurze Trinkpause, dann geht's weiter. Es ist ordentlich heiß in Österreich.

65. Minute: Toooor für den BVB!

Emre Can köpft nach einer Ecke von Jadon Sancho zum 6:2 ein.

63. Minute: Dortmund nimmt das Spiel wieder in die Hand. Man merkt den Spielern die harten Trainingstage aber schon an.

56. Minute: Schöne Chance von Tobias Raschl. Aus spitzem Winkel zieht er mit dem Außenrist ab, trifft aber nur die Latte.

54. Minute: Toooor für Austria Wien

Postwendeten der Treffer für Austria Wien! Jukic hämmert den Ball aus 16 Metern in die Maschen.

52. Minute: Tooooor für den BVB!

Jetzt zaubert der BVB! Was ein Antritt von Emre Can. Der 25-Jährige erobert den Ball, sprintet direkt nach vorne durch, wird toll bedient und findet dann auch noch Sancho im Strafraum. Der Engländer trifft eiskalt.

47.Minute: Marius Wolf kommt über rechts, Nico Schulz verteidigt hinten links. Hitz steht im Tor. In der Innenverteidigung stehen Piszczek und Can. Davor spielen Delaney, Bellingham und Duman. Vorne stürmen Hazard, Sancho und Raschl.

46. Minute: Weiter geht's in Altach. Der BVB wechselt einmal komplett durch. Zu sehen sind Sancho und Piszczek.

Halbzeit: Pause wir sind gespannt auf die Aufstellung in Halbzeit zwei.

45. Minute: Toooor für den BVB!

Jetzt trifft auch Immanuel Pherai. Gegen Altach hatte er noch kläglich vergeben, dieses Mal gelingt ihm sein Treffer.

40. Minute: Tooor für den BVB!

So schnell kann es gehen. Der BVB kombiniert sich schön nach vorne und Guerreiro trifft zum 3:1.

33. Minute: Tooooor für Austria Wien!

Suttner, der Ex-Fortune mit der Flanke, Monschein steht in der Mitte völlig blank und trifft per Kopf. Akanji verliert ihn aus den Augen. Klarer Stellungsfehler.

25. Minute: Nach einer kurzen Trinkpause geht es jetzt weiter.

23. Minute: Toooor für den BVB!

Gio Reyna trifft schon wieder. Akanji legt wunderschön mit der Hacke auf, Reyna vollendet.

19. Minute: Die Austria spielt hier mit. Der Abschluss wird allerdings geblockt. Ecke für Wien, ohne Erfolg.

18. Minute: Brandt ersetzt Haaland in der Spitze. Knauf und Pherai stürmen über außen. Reyna, Witsel und Guerreiro bilden das Mittelfeld.

14. Minute: Dortmund dominiert, das große Spektakel ist das Testspiel bislang aber noch nicht.

8. Minute: Tooooor für den BVB!

Gio Reyna setzt sich nach einem Doppelpass schön durch, hält einfach mal drauf. Nicht sonderlich platziert, aber der Ball zappelt im Netz.

7. Minute: Die erste gute Gelegenheit gehört Austria Wien, Roman Bürki kann den Schuss von Borkovic aber parieren.

4. Minute: Der BVB übernimmt gleich mal die Spielkontrolle. Erster guter Abschluss von Gio Reyna.

Anpfiff: Los geht's

15.57 Uhr: Haaland wird nicht spielen. Er wird geschont! Der Norweger trainierte individuell.

15.50 Uhr: Noch zehn Minuten bis zum Anpfiff. Dann startet der zweite Test von Borussia Dortmund. Besonderes werden wir darauf achten, wie die Talente sich machen.

15.40 Uhr: Die BVB-Stars sind vor 40 Minuten in Altach angekommen. Es wird wieder im Stadion vom SCR gespielt.

15.25 Uhr: Die Aufstellung ist da. Diese Jungs schickt Favre ins Rennen. Wer davon letztendlich, wo zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Womöglich bilden Akanji und Meunier die Innenverteidigung. Einen echten Stürmer stellt Favre nicht auf.

Borussia Dortmund: Bürki - Passlack, Meunier, Akanji, Morey - Reyna, Witsel, Knauff, Pherai, Brandt, Guerreiro

14.58 Uhr: Mats Hummels könnte heute sein ersten Einsatz in der Vorbereitung haben. Auf Twitter postete der BVB ein Bild vom Anschwitzen:

14.47 Uhr: Favre über Moukoko: Er ist eine "absolute Ausnahme", so Favre. Leistungsträger wie Thorgan Hazard und Marco Reus "könnten fast seine Väter sein", scherzte der Coach

13.58 Uhr: Favre über die Nachwuchsstars: Der BVB suche „gezielt nach solch außergewöhnlichen Talenten.“ Weiter sagte er: „Die Jungs wissen, dass sie hier eine Chance bekommen, sich zu entwickeln und zu spielen. Wir tun als Verein sehr viel für sie.“

„Das ist klar. Wir fordern viel von diesen Spielern“, sagte Favre. „Aber sie brauchen Zeit, um zu verstehen, was es heißt, ein richtiger Profi zu sein. Das müssen wir akzeptieren. Das ist eine Entwicklung.“

13.12 Uhr: In der "Welt am Sonntag" äußerte sich BVB-Trainer Lucien Favre zu seinen Stars. Über Bellingham sagte er: „Bellingham zum Beispiel ist zwar erst 17, aber er hat schon eine sehr große Präsenz, er hat in England schon zweite Liga gespielt.“

12.33 Uhr: Zum Gegner: Austria Wien ist 24 österreichischer Meister und gewann sogar 27 Mal den nationalen Pokal. International konnte der Verein noch keine Erfolge feiern. In der regulären Saison wurde Austria Wien Siebter. Die anschließende Qualifikationsgruppe gewann der Club von Peter Stöger. Der wertvollste Spieler ist Christoph Monschein mit einem geschätzten Marktwert von 1,6 Millionen Euro.

10.21 Uhr: Wir dürfen gespannt sein, welche Mannschaft Lucien Favre dieses Mal ins Rennen schicken wird. Youssoufa Moukoko darf definitiv nicht spielen, er muss bis zu seinem 16. Geburtstag warten.

Sonntag, 09.12 Uhr: Matchday! Es ist Sonntag, das heißt Spieltag für alle BVB-Fans. Borussia Dortmund wird heute um 16 Uhr sein zweites Testspiel gegen Austria Wien bestreiten.

17.25 Uhr: Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jadon Sancho. Der Engländer musste am Freitag und am Samstag pausieren, konnte nicht mittrainieren. Auch Thomas Delaney fehlte am Samstag beim Training in Bad Ragaz.

15.22 Uhr: Für den BVB wird es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Peter Stöger trainiert die Austria. Der Coach hatte den BVB damals von Peter Bosz übernommen und Borussia Dortmund auf Platz vier geführt. Am Saisonende wurde sein Vertrag nicht verlängert.

14.35 Uhr: Gute Nachrichten für die Fans des BVB. Die Partie gegen Austria Wien stand lange Zeit auf der Kippe. Zwei Spieler des Clubs waren positiv auf Corona getestet worden. Jetzt gibt es aber grünes Licht „Nachdem die am Freitag durchgeführten PCR-Tests allesamt negativ waren, steht auch dem ersten Testspiel nichts mehr im Weg“, hieß es in einer Mitteilung von Austria Wien.

Freitag, 14.20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das BVB-Testspiel gegen Austria Wien. Hier bekommst du alle Infos zum Spiel.