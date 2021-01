Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein Startelf-Paukenschlag an.

BVB-Beben bahnt sich an! Traut Edin Terzic sich diesen Paukenschlag?

Dortmund. Borussia Dortmund steckt in der Krise – und die Diskussionen über die Gründe laufen auf Hochtouren.

Nicht nur bei den Experten, auch intern scheint der Blick dabei auf die Führungsspieler gefallen zu sein. Nun bahnt sich bei Borussia Dortmund ein regelrechtes Beben an.

Borussia Dortmund: Terzic gedenkt Degradierung zweier Leistungsträger

Während Youngster wie Erling Haaland und inzwischen auch wieder Jadon Sancho ihre Leistungen im Wochenrhythmus abrufen können, schwanken die Auftritte der Routiniers bedenklich.

Nun könnten diese Leistungsschwankungen Opfer fordern – und die könnten prominenter kaum sein.

Maro Reus (m.) und Roman Bürki gaben zuletzt häufig ein schlechtes Bild ab. Foto: imago images / Poolfoto

Wie der „Kicker“ berichtet, wird bei Borussia Dortmund derzeit über eine Degradierung zweier zuletzt schwacher Leistungsträger diskutiert. Schon gegen Augsburg könnten Roman Bürki und Marco Reus sich auf der Bank wiederfinden.

Marco Reus und Roman Bürki schwanken zu sehr

Trainer Edin Terzic denkt dem Fachmagazin zufolge über diese knallharte Maßnahme nach. Gerade dem jungen und als Cheftrainer noch unerfahrenen Interimscoach verlangt ein derartiger Paukenschlag durchaus Mut ab.

Roman Bürki und Marco Reus auf der Bank? Eigentlich nur um zu schonen – wie hier beim Zweitrunden-Pokalspiel in Braunschweig. Foto: imago images/Christian Schroedter

Die jüngsten Auftritte würden den Schritt jedoch durchaus rechtfertigen. Marco Reus befindet sich seit vielen Wochen in einer Formkrise, konnte lediglich beim 3:1 in Leipzig so begeistern, wie man es vom Ur-Dortmunder gewohnt ist.

Derzeit wirkt es, als sei der 31-Jährige so sehr mit seinem eigenen Tief beschäftigt, dass er seine Funktion als Kapitän und Leader nicht ausfüllen kann. Am Samstag könnte Reus durch Giovanni Reyna ersetzt werden, der nach überstandener Erkrankung wieder fit ist.

Marwin Hitz steht bereit

Roman Bürki ist bei vielen Fans von Borussia Dortmund schon lange ein Politikum. Einige Patzer und Fehlgriffe in den letzten Wochen haben die Diskussionen nun noch einmal beflügelt.

Mit Marwin Hitz steht ein Ersatzkeeper bereit, der bereits mehrfach bewiesen hat, ohne Anlaufzeit ein starker Rückhalt der zuletzt wackeligen BVB-Defensive sein zu können.