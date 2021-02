Borussia Dortmund: Plötzlich gefragt! Holen sie den BVB aus der Krise?

Auf der Suche nach sportlicher Konstanz dreht Borussia Dortmund aktuell sämtliche Steine um. Die Mannschaft braucht dringend einen Wendepunkt, wenn die selbstgesteckten Ziele noch erreicht werden sollen.

Auch Trainer Edin Terzic ist gefragt. Der Trainer von Borussia Dortmund ist dafür nun sogar bereit, eigene Konzepte umzuwerfen.

Borussia Dortmund: Terzic stellt Ersatzleuten Einsätze in Aussicht

Noch vor kurzem hatte Terzic verkündet, trotz der schlechten Ergebnisse bei seiner Aufstellung vor allem auf Konstanz und Stabilität setzen zu wollen. Doch spätestens mit dem Pokal-Duell gegen den SC Paderborn, bei dem der Trainer fröhlich rotierte, war damit Schluss.

Dass bei ihm ein Umdenken stattgefunden hat, zeigen nun auch die neusten Aussagen des 38-Jährigen vor der Partie gegen Hoffenheim. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel plaudert er ganz offen darüber, dass jeder aus dem BVB-Kader in den kommenden Trainingseinheiten die Chance habe, sich für die Startelf zu empfehlen.

„Jeder Spieler hat nach den letzten Ergebnissen die berechtigte Hoffnung, mehr Einsatzzeiten zu bekommen“, erklärte Terzic. „Wir werden uns gut überlegen, wie wir das angehen. Jeder kann sich zeigen, jeder kann sich beweisen“, so der Cheftrainer.

Was für die bisherigen Stammspieler wie eine Drohung klingt, dürfte aber vor allem den zuletzt wenig eingesetzten Profis Hoffnung geben.

Spieler wie Mahmoud Dahoud, Felix Passlack, Nico Schulz oder auch Real-Leihgabe Reinier könnten dadurch ihre Chance wittern.

BVB-Trainer Terzic hebt Moukoko hervor

Aber auch Top-Talent Youssoufa Moukoko darf sich Hoffnungen machen, nach seiner starken Leistung gegen Freiburg endlich wieder von Beginn an aufzulaufen. „Er ist definitiv eine Option, über die wir nachdenken für Samstag“, kündigte Terzic an.

Ob er es allerdings wagt, dafür Sturm-Star Erling Haaland zu Beginn auf die Bank zu setzen darf bezweifelt werden. Im Breisgau kam er nach gut einer Stunde für Marco Reus in die Partie. Denkbar also, dass am Samstag Moukoko und Haaland gemeinsam starten. (mh)