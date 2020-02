Borussia Dortmund: Unfassbar! Mit DIESEM Protz-Post wird Ex-BVB-Star Aubameyang doch wohl nicht…

Bei Borussia Dortmund war Pierre-Emerick Aubameyang nicht für seine Torgefahr bekannt, sondern auch für seinen extravaganten Lifestyle. Genau wie zu seiner Zeit beim BVB fällt der Stürmerstar auch beim FC Arsenal immer wieder durch Protz-Postings auf, die er bei Instagram mit seinen Fans teilt.

Nun hat der der frühere Angreifer des BVB ein Foto veröffentlicht, das bei Fans von Borussia Dortmund sofort gemischte Gefühle hervorruft. Auf dem Foto sitzt Aubameyang in einem luxuriösen Privatjet. Viel prunkvoller Schmuck hängt um seinen Hals und seine Handgelenke. In der linken Hand hält er zudem ein Glas Champagner.

Ex-BVB-Star Aubameyang mit Protz-Post

Der Bildunterschrift können seine Fans entnehmen, wohin die Reise geht: in die Vereinigten Arabischen Emirate. Offenbar nutzt Aubameyang die zweiwöchige Winterpause in der Premier League, um in Dubai oder Doha Sonne zu tanken.

Fans von Borussia Dortmund horchen dabei sofort auf: Privatjet, Protz und Winterurlaub in den Emiraten – da war doch was.

Aubameyang auf Sanchos Spuren?

Genau! Anfang des Jahres hatte BVB-Star Jadon Sancho einen großen Wirbel entfacht, als der 19-Jährige einen aufwendig produzierten Clip veröffentlichte, der ihm bei seinem Protz-Urlaub in den Emiraten zeigt. Auch Sancho hatte sich in einem pompösen Privatjet filmen lassen. Will Aubameyang nun womöglich nachziehen?

Nicht ausgeschlossen! Der Gabuner veröffentlichte bei Instagram vor etwas mehr als einem Jahr bereits schon mal einen professionellen Videoclip, der ihn auf einer Protz-Tour durch London zeigt. Damals hatte es Aubameyang von einer Luxus-Boutique in die nächste verschlagen. Kommt nun das nächste Filmchen?

Was dafür spräche: Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund waren Aubameyang und Sancho gute Freunde. Vielleicht will der Gabuner nun den Clip seines Kumpels Sancho toppen. (dhe)