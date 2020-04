„Borussia Dortmund ist an ihm interessiert“ – Worte von Nationaltrainer lassen BVB-Fans aufhorchen

Da zuckte manch ein Fan von Borussia Dortmund wohl kurz zusammen.

In Spanien haben Aussagen des chilenischen Nationaltrainers für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Es ging um den FC Barcelona, Borussia Dortmund und einen extrovertierten Spieler, der bei den BVB-Fans nicht den besten Ruf genießt. Aber eins nach dem anderen.

Borussia Dortmund an Barca-Star interessiert?

Reinaldo Rueda gab in der spanischen Zeitschrift „Sport“ zu Protokoll: „Borussia Dortmund hat sich in letzter Zeit sehr, sehr für ihn interessiert.“

Die Rede war von Arturo Vidal, der aktuell bei Barca unter Vertrag steht. Bundesliga-Fans kennen den chilenischen Heißsporn noch aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen (2007 – 2011) und Bayern München (2015 – 2018).

Vor allem durch seine Vergangenheit bei den Bayern genießt Vidal bei den Fans von Borussia Dortmund nun wahrlich keine gigantischen Sympathien. Ein Ex-Münchner beim BVB? Für viele der schwarzgelben Anhänger muss das nicht unbedingt sein.

---------------

BVB-Top-News:

---------------

BVB holte stattdessen Can

Aus der Aussage des chilenischen Nationaltrainers ging allerdings nicht hervor, wann genau der BVB sich für Vidal interessiert haben soll. Vermutlich bezog seine Aussage sich auf die Winter-Transferperiode. Dass Borussia Dortmund damals nach einem Mittelfeldmotor gesucht hatte, ist kein Geheimnis. Letztendlich verpflichtete der BVB mit Emre Can einen Spieler, der Vidal stark ähnelt.

Dass Borussia Dortmund jetzt immer noch an Vidal interessiert sein soll, scheint äußerst unwahrscheinlich. Schließlich hat der BVB mit Can und Axel Witsel bereits ein hochklassiges Duo fürs zentrale Mittelfeld. Zudem kämpfte der zuvor lange verletzte Thomas Delaney sich zuletzt wieder zurück und könnte nach der Corona-Pause für Trainer Lucien Favre eine weitere Option darstellen.

Wann geht es in der Bundesliga weiter?

Wann Favre und seine Jungs wieder gegen den Ball treten können, entscheidet sich vermutlich in der kommenden Woche. In den vergangenen Tagen hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass es am 9. Mai weitergehen könne. Eine Entscheidung der Politik wird am 30. April erwartet. (dhe)