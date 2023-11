Borussia Dortmund: Alle Bemühungen umsonst – BVB scheitert bei Wunderkind

Noch sind es einige Wochen, ehe der Transfermarkt wieder seine Pforten öffnet. Doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche wieder. Wie immer stehen dabei auch Borussia Dortmund und die Jagd nach den Stars von morgen im Fokus.

Doch von einem Juwel muss sich Borussia Dortmund wohl oder übel verabschieden. Der Wettkampf mit anderen Top-Teams wirkt mittlerweile verloren. Wieder einmal setzt sich das Geld aus der Premier League durch.

Borussia Dortmund: ER begeistert alle

Dieser Tage blicken zahlreiche Scouts von Top-Vereinen ins belgische Antwerpen. Denn dort hat es Arthur Vermeeren allen angetan (hier mehr zu dem Gerücht). Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist eine DER Entdeckungen der letzten Monate. Trotz seines jungen Alters ist er unangefochtener Stammspieler.

In bisher jedem Spiel stand er von Anfang an auf dem Feld, nur in zwei Partien absolvierte er nicht die 90 Minuten. Vermeeren gilt als starker Zweikämpfer, der aber auch über ein feines Gespür für gefährliche Pässe verfügt. Ein bisschen erinnert das bei Borussia Dortmund unweigerlich an Jude Bellingham, den man in diesem Sommer ziehen lassen musste.

Entscheidung steht bevor

Nun steht offenbar der nächste Schritt bevor. Vermeeren fühle sich bereit, aus der kleinen belgischen Liga heraus ins Rampenlicht zu treten, berichten verschiedene Medien. Konkret wird nun aber die spanische „Sport“. Demnach sei eine Entscheidung gefallen.

Vermeeren ist heiß begehrt. Foto: IMAGO/Belga

So stehe der Youngster in der Gunst von Arsenal London! Demnach wollen die „Gunners“ ihn schon im Winter holen – für schlappe 15 Millionen Euro. Außerdem habe man schon Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgebaut. Eine Entscheidung steht also wohl bevor.

Borussia Dortmund geht leer aus

Und der BVB? Der geht in diesem Fall allem Anschein nach leer aus. Dabei hatten Scouts des deutschen Vizemeisters Vermeeren zuletzt intensiv beobachtet. Gleiches sollen auch der FC Barcelona, Liverpool oder Bayern München getan haben.

Ein solcher Transfer hätte Borussia Dortmund gut zu Gesicht gestanden. Seit dem Bellingham-Abgang fehlt der nächste große Star im Team, den man mit dem Engländer, Erling Haaland oder Jadon Sancho jahrelang immer griffbereit hatte.