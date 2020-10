Borussia Dortmund gewinnt Schnarch-Duell gegen Bielefeld – doch die Fans feiern IHN trotzdem

Borussia Dortmund gewann die Partie gegen Arminia Bielefeld erst in der zweiten Halbzeit.

Bielefeld. Wieder einmal dauerte es lange bis Borussia Dortmund in Fahrt kam. Erst in der zweiten Halbzeit konnte der BVB seine Dominanz über Arminia Bielefeld in Tore ummünzen.

Die Fans feierten einen BVB-Kicker trotz der zunächst nicht überzeugenden Leistung der Mannschaft.

Borussia Dortmund: Fans feiern IHN nach zäher Partie gegen Bielefeld

Die Anzeigetafel spiegelte die Dominanz des BVB letztlich doch wider. Hauptverantwortlich für den Sieg der Borussia war Abwehrchef und Vizekapitän Mats Hummels. Der 31-Jährige erlöste seine Mannschaft zunächst mit einem kuriosen Treffer per Knie in der 53. Minute.

+++ Neue Mega-Waffe – macht DAS den BVB zum Meister? +++

Mats Hummels wurde gegen Bielefeld zum Matchwinner. Foto: picture alliance/dpa

Knapp 20 Minuten später legte Hummels nach: Eine Flanke von Marco Reus verwandelte er sehenswert mit dem Kopf zum 2:0-Siegtreffer. Die BVB-Fans zeigten ihre Begeisterung in den sozialen Netzwerken.

---------------

Fan-Reaktion auf den Hummels-Doppelpack:

„Zweiter Stürmer? Wofür? Wir haben doch Mats Hummels.“

„Mats Hummels zerstört Favre-Spielidee und geht einfach als großer Stürmer auf die 9.“

„Wenn du als Verteidiger genauso viele Tore auf dem Konto hast wie S04 insgesamt.“

„Wenn ein Verteidiger tut, was die Offensive eigentlich zu tun hat.“

„Sorry Leute, aber will Mats Hummels diese Saison etwa Torschützenkönig werden?“

„Und Jogi Löw so: Nö, den Hummels brauche ich nicht mehr!“

„Wenn Mats Hummels so weitermacht, jagt er noch den Gerd-Müller-Torrekord.“

---------------

Es hätte also der perfekte Hummels-Nachmittag werden können. Doch wenige Minuten vor dem Abpfiff wurde er am Fuß getroffen und humpelte vom Platz. Die Diagnose ist noch nicht bekannt.

---------------

BVB-Top-News:

Gibt es eine Rückkehr? DIESES mögliche Comeback wird jetzt diskutiert

Zorc mit Corona-Klartext – Sportdirektor verrät, wie es Emre Can geht

Hiobsbotschaft für Moukoko – so kurz vor seinem Profi-Debüt

---------------

Ein längerer Ausfall des Führungsspielers wäre jedoch extrem bitter für die Borussia. Zumal in der nächsten Woche das Topspiel gegen den FC Bayern ansteht.

(the)