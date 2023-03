Borussia Dortmund: Fündig geworden? BVB hat Bellingham-Nachfolger schon im Visier

Es erinnert ein wenig an die Zeit, als es wöchentlich neue Meldungen um Erling Haaland gab. Damals musste Borussia Dortmund auch schon nach einem Nachfolger für den Stürmer suchen. So ist es auch in dem Fall von Jude Bellingham.

Das Top-Talent wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Ein passender Ersatz muss für den Mittelfeldspieler her und der BVB scheint auch einen gefunden zu haben.

Borussia Dortmund: Bellingham-Ersatz gefunden?

Die Rede ist dabei von Anton Stach vom 1. FSV Mainz 05. Wie „Sky“ berichtet, soll Borussia Dortmund den Mittelfeldspieler ganz genau beobachten. Neben dem BVB sollen aber auch Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen sowie Klubs aus England und Italien großes Interesse an dem 24-Jährigen haben.

Stach hat bei dem Rheinhessen noch einen Vertrag bis Sommer 2024 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der Nationalspieler, der im vergangenen Jahr im März beim Freundschaftsspiel gegen Israel (2:0) sein DFB-Debüt feierte, möchte im kommenden Sommer den nächsten Schritt seiner Karriere gehen. Den Mainzern winkt dabei eine ordentliche Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro.

BVB braucht Bellingham-Ersatz

Doch Stach wäre wohl nicht der einzige Neuzugang für das Mittelfeld von Borussia Dortmund. Bei einem wahrscheinlichen Bellingham-Abgang und einer Trennung von Mahmoud Dahoud muss auf der Position definitiv Verstärkung her.

Der BVB soll großes Interesse an Anton Stach haben. Foto: IMAGO / Martin Hoffmann

Ein weiterer potenzieller Neuzugang ist Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt. Der Japaner ist aber heiß begehrt. So wollen auch einige Klubs aus der Premier League den 26-Jährigen, dem der BVB wohl auch schon einen unterschriftsreifen Fünfjahresvertrag vorgelegt hat.

Mit einer wahrscheinlich sehr hohen Ablösesumme für Jude Bellingham haben die Schwarzgelben dann jede Menge Möglichkeiten, neue Spieler zu verpflichten. Sportdirektor Sebastian Kehl wird sich dabei ganz genau umschauen. Währenddessen könnte es Bellingham nach Spanien ziehen. Mit diesem Top-Klub gab es wohl auch schon ernsthafte Gespräche.