Borussia Dortmund: Mysteriöses Bild! BVB-Star meldet sich aus Krankenhaus

Mit zwei Niederlagen aus der letzten Bundesliga-Woche des Jahres hat sich Borussia Dortmund in die WM-Winterpause verabschiedet. Für die Spieler, die nicht nach Katar fliegen, geht es mit dem BVB nach Asien, um dort einige Testspiele zu absolvieren.

Ein Spieler von Borussia Dortmund wird allerdings überraschend nicht mit im Flieger des BVB sitzen. Die Rede ist von Anthony Modeste.

Borussia Dortmund: Modeste wurde operiert

Wie Verein und Spieler bekanntgegeben haben, hat sich der Neuzugang des BVB einer Operation an der Leiste unterzogen. Laut dem Klub hatten den 34-Jährige „bereits seit einigen Wochen Beschwerden begleitet und im Training und den letzten Spielen vor der WM-Pause behindert“. Auf diese wurden nun reagiert und der Spieler operiert.

Über Instagram meldete sich der Stürmer-Neuzugang selbst zu Wort. „Bonjour, die Hinrunde für dieses Jahr ist geschafft. Jetzt geht es in die WM- und Winterpause, in die ich leider mit einer OP gestartet bin. In kürze geht es für mich direkt in die Reha, damit ich im neuen Jahr wieder fit und voller Energie auf dem Platz stehen kann“, schreibt der Franzose an die Fans der Dortmunder. Laut eigenen Aussagen wird Modeste deswegen nicht allzu lange ausfallen. Für die Fans kommen diese Nachrichten allerdings überraschend, denn bislang war die Verletzung des Stürmers nicht öffentlich bekannt.

Borussia Dortmund: Modeste noch nicht angekommen beim BVB

Im Sommer wechselte Anthony Modeste vom 1. FC Köln zum BVB. Die Verantwortlichen der Dortmunder haben damit auf die Tumor-Erkrankung von Sebastien Haller reagiert. Seitdem wartet der 34-Jährige allerdings auf seinen Durchbruch.

Nur zwei Tore und eine Vorlage konnte der Franzose in 20 Spielen bislang erzielen. Zwei dieser drei Torbeteiligungen sammelte der Stürmer dabei allerdings in der Partie gegen den FC Bayern München. Dennoch viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass Modeste eigentlich der zeitweilige Ersatz für Erling Haaland sein soll.