Borussia Dortmund: Modeste-Rückkehr? Trainer äußert sich unmissverständlich

Nach der Krebs-Diagnose bei Neuzugang Sebastien Haller suchte Borussia Dortmund händeringend nach einem kurzfristigen Ersatz und fand ihn beim 1. FC Köln in Anthony Modeste. Der Franzose schloss sich nach dem ersten Bundesliga-Spieltag dem BVB an.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft allerdings nur bis zum Saisonende. Dass der 34-Jährige darüber hinaus beim BVB bleibt, ist unwahrscheinlich. Zuletzt wurde sogar über eine Rückkehr nach Köln spekuliert. Jetzt hat sich FC-Coach Steffen Baumgart zu den Gerüchten geäußert.

Borussia Dortmund: Köln will Modeste nicht mehr!

5,1 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund an den 1. FC Köln für Anthony Modeste. Nach der völlig unerwarteten Krebs-Diagnose bei Haller musste der BVB schnell handeln. Wirklich überzeugen konnte der Franzose bei den Schwarz-Gelben aber nicht. Von seiner Torquote der Vorsaison ist er noch meilenweit entfernt.

Schon vor der Verpflichtung war klar: Modeste soll nur kurzfristig beim BVB aushelfen. Langfristig setzt man auf Haller. Man will dem Angreifer die Zeit geben gesund zu werden und setzte ihm deshalb keinen Star vor die Nase.

Für Modeste bedeutet das, dass er sich im Sommer wohl nach einem neuen Verein umschauen muss. Sogar über eine Rückkehr zum 1. FC Köln wurde spekuliert. Die haben nach dem Abgang von Modeste weiterhin Bedarf, sind aber nicht interessiert. Das stellte Trainer Steffen Baumgart unmissverständlich klar.

„Was vorbei ist, ist vorbei“

„Darüber denken wir nicht nach. Er hat sich in der glücklichsten Phase seiner Karriere entschieden, den Verein zu verlassen. Er hat sich für die Champions League entschieden, das respektiere ich“, sagte Baumgart dem „Express“ und wurde deutlich: „Ich habe nicht vor, eine Rolle rückwärts zu machen. Das habe ich in meinem Leben immer so gehandhabt. Was vorbei ist, ist vorbei.“

Mehr News:

Stattdessen setzt Köln wohl auf Davie Selke. Der Angreifer von Hertha BSC soll laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum 1. FC Köln stehen.