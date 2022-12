Borussia Dortmund: Poker um Knauff – BVB hält großen Trumpf in der Hand

Ansgar Knauff ist bis zum Ende dieser Saison von Borussia Dortmund an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. In den kommenden Wochen wird sich deshalb entscheiden, wo die Zukunft des deutschen U21-Nationalspieler liegen wird.

Medienberichten zufolge sollen die BVB-Verantwortlichen im Januar Gespräche führen, in denen mit den Hessen über Knauff debattiert wird. Beide Klubs wollen den Spieler wohl gerne in ihren Reihen halten. Borussia Dortmund hält dabei einen besonderen Trumpf in der Hand: Edin Terzic.

Borussia Dortmund: Terzic könnte großer Trumpf sein

Im Werben um Ansgar Knauff könnte der BVB mit Edin Terzic einen ganz großen Trumpf in der Hand haben. Der 20-Jährige gab im März 2021 sein Bundesligadebüt unter dem damaligen Interimstrainer und steuerte beim 2:2 in Köln direkt eine Vorlage bei. Nur zwei Wochen später erzielte er beim Auswärtssieg gegen Stuttgart sein erstes Tor im Trikot der Schwarzgelben. Nachdem Terzic den Platz auf der Trainerbank räumte und Marco Rose an der Seitenline stand, wurde es ungemütlich für den vielseitigen Außenbahnspieler.

Nur fünf Einsätze konnte Knauff in der Hinrunde verbuchen, wobei er jedes Mal als Joker von der Bank kam. Als Reaktion auf seine wenigen Einsatzminuten wechselte der 20-Jährige auf Leihbasis bis Sommer 2023 zu Eintracht Frankfurt. In seinen bislang 39 Einsätzen für die Hessen konnte Knauff vier Tore und vier Vorlagen erzielen. In diesen schaffte es der flexible Außenbahnspieler sowohl als Flügelspieler, als auch als Außenverteidiger zu überzeugen. So hatte er auch einen großen Anteil an dem Gewinn der Europa League im letzten Sommer.

Borussia Dortmund: Überzeugt Terzic seinen Ex-Schützling?

Im vergangenen Sommer hat der BVB erneut einen Trainerwechsel vollzogen und mit Edin Terzic den alten Lehrmeister und Förderer von Knauff wieder an die Seitenlinie gestellt. Schon vor dem Bundesligaspiel der Borussen in Frankfurt meinte der 40-Jährige, dass es der ganz klare Plan sein würde, dass Knauff im Sommer zurück zum BVB kommt. Er verriet, dass er den Kontakt zum Außenbahnspieler nie hat abreißen lassen.

Edin Terzic und Ansgar Knauff freuen sich über den DFB-Pokalsieg Foto: IMAGO / Michael Weber

„In meiner Rolle als technischer Leiter war eine Aufgabe, die ausgeliehenen Spieler zu betreuen. Weil Ansgar der Einzige war, habe ich dementsprechend meinen Fokus auf ihn gelegt. Ich habe ihn häufig besucht und den Kontakt immer aufrechterhalten – und so ist es auch jetzt“, so Terzic. Dieser enge Kontakt zwischen Trainer und Spieler könnte dem BVB nun helfen Knauff von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen.

Borussia Dortmund: Was ist der Plan mit Knauff?

Bereits in der Vergangenheit machten die BVB-Verantwortlichen deutlich, dass sie Knauff gerne im kommenden Jahr im schwarz-gelben-Trikot sehen möchten. Eintracht Frankfurt hat allerdings etwas dagegen und möchte den Spieler gerne festverpflichten. Laut der „Bild“ soll der BVB bei einem Verkauf mindestens 15 Millionen Euro fordern. Dieser hohe Preis könnte zum Stolperstein für die Hessen werden.

Wenn der BVB wirklich Knauff behalten möchte, sollten sie sich allerdings auch überlegen, für welche Position sie ihn einplanen. In Frankfurt spielte der 20-Jährige meistens entweder auf der Position Schienenspieler auf der Außenbahn in einem System mit Dreier- oder Fünferkette.

Edin Terzic präferierte in dieser Saison allerdings zumeist die Option der Viererkette und spielte stattdessen mit klaren Flügelspielern. Sollte Knauff also wirklich im Sommer zum BVB zurückkehren würde er wahrscheinlich als Flügelspieler eingesetzt werden. Ob Terzic sein System umstellen wird, um Knauff auf seiner Idealposition einsetzen zu können – oder ob Knauff sich erneut dem Konkurrenzkampf im BVB-Kader aussetzt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.