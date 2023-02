Borussia Dortmund: Juwel steckt mit Verein in der Krise – ist der BVB der Nutznießer?

Wird die Krise eines Vereins für Borussia Dortmund zum Vorteil? Offenbar interessieren sich die Verantwortlichen des Klubs für einen Jugendspieler aus der Schweiz. Nicht nur die Dortmunder – zahlreiche Vereine sollen das Juwel auf dem Zettel haben.

Bis es zu einem Wechsel zu Borussia Dortmund kommt, müssten allerdings noch einige Rädchen ineinandergreifen. Denn die Vertragslage ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint.

Borussia Dortmund an Diouf dran?

Die Rede ist von Andy Diouf. Noch nicht gehört? Hier ein kurzer Überblick: Der 19-Jährige trägt aktuell das Trikot des FC Basel und ist aus der Mannschaft der Eidgenossen nicht wegzudenken. Trotz seines jungen Alters ist er für Basel unverzichtbar.

++ Marco Reus: BVB-Fans zittern vor Abgang – Kehl weicht bei Vertragsfrage aus ++

In jedem Ligaspiel stand der französische Mittelfeldspieler auf dem Feld. Auch im Pokal und der Conference League sieht das nicht anders aus. Die Entwicklung Dioufs soll unter anderem Borussia Dortmund intensiv verfolgen.

Basel, Rennes oder wer anderes

So heißt es in einem Bericht von „footmercato“, dass „viele deutsche und englische Klubs“ am Spieler interessiert seien. Neben Borussia Dortmund betrifft das in Deutschland wohl auch Bayern München und RB Leipzig.

Diouf ist heiß begehrt. Foto: IMAGO / Pius Koller

Allerdings müsste vorher zunächst geklärt werden, an welchen Klub sich Interessenten wenden müssen. Denn Basel hat Diouf lediglich ausgeliehen. Noch hat er einen geltenden Vertrag bei Stade Rennes, die ihn auch zurücknehmen würden. Jedoch hat sich der FC Basel eine Kaufoption für den Spieler gesichert.

Borussia Dortmund: Kurioser Deal?

Allerdings könnte es auch zu einer gänzlich kuriosen Situation kommen, in der Basel die Kaufoption zieht und Diouf dann mit saftigem Gewinn direkt weiterverkauft. Denn sportlich dürfte der Schweizer Traditionsverein aktuell nicht den Ansprüchen des aufstrebenden Talents entsprechen.

Hier erfährst du noch mehr:

Aktuell ist Basel nur Sechster, hat zuletzt auch den Trainer gewechselt. Das europäische Geschäft droht man zu verpassen. Das wäre die Chance für Teams wie Borussia Dortmund, Diouf am Ende von einem weiteren Wechsel zu überzeugen.