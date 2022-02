Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star vor Aus – was steht ihm jetzt noch bevor?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Wie wird es für diesen ehemaligen Star von Borussia Dortmund im Sommer bloß weitergehen?

Für die satte Ablöse von 25 Millionen Euro war der Flügelflitzer 2017 zum BVB gewechselt. Nur ein Jahr später verkaufte Borussia Dortmund den Ukrainer für 20 Millionen Euro an West Ham United.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star in der Krise

Fans von Borussia Dortmund werden sofort wissen, wer gemeint ist: Andriy Yarmolenko. Der Außenstürmer hatte sich von 2008 bis 2017 bei Dynamo Kiew zu einem Topspieler entwickelt. Doch beim BVB blieb ihm der große Durchbruch verwehrt.

Und so versuchte Yarmolenko sein Glück bei West Ham. Doch auch in London blieb er erfolglos.

Ein Achillessehnenriss setzte den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund fast für die ganze Saison 2018/19 außer Gefecht. Anschließend fand er nie wieder zu alter Stärke.

In der vergangenen Saison stand Yarmolenko in 38 Liga-Spielen nur einmal in der Startelf. 14 Mal wurde er in den Schlussminuten eingewechselt. In den 23 anderen Partien musste er zusehen.

Andriy Yarmolenko spielte nur eine Saison bei Borussia Dortmund. Foto: imago/DeFodi

Borussia Dortmund: Wie geht es für Yarmolenko weiter?

Dass er trotz der Perspektivlosigkeit im vergangenen Sommer bei West Ham geblieben ist, hängt vermutlich damit zusammen, dass er keinen Verein gefunden hat, der ihm auch nur ansatzweise das fürstliche Salär angeboten hat, das er aktuell beim Premier-League-Verein verdient.

Auch in dieser Saison spielt Yarmolenko bei West Ham quasi keine Rolle. Der frühere Profi von Borussia Dortmund stand in der Liga bislang kein einziges Mal in der Startelf. Wenn Trainer David Moyes den Flügelstürmer einwechselt, dann zumeist in den finalen Minuten eines Spiels, um bei einer Führung zusätzliche Zeit von der Uhr zu nehmen.

Ex-BVB-Star Yarmolenko bei West Ham vor dem Aus

Im Sommer läuft Yarmolenkos Vertrag bei West Ham aus. Und im Oktober wird der ehemalige Star des BVB 33 Jahre alt. Dass der Flügelflitzer im Sommer noch mal eine Chance bei einem europäischen Topclub erhält, wirkt aktuell äußerst unwahrscheinlich.

Neigt die Karriere des früheren Spielers von Borussia Dortmund sich also ihrem Ende entgegen? Die kommenden Monate werden es zeigen. (dhe)