Borussia Dortmund: Kommt ein WM-Held? BVB hat „marokkanischen Magier“ im Visier

Er kam aus Belgiens Mittelmaß, wechselte in Englands zweite Liga – und wurde bei der Weltmeisterschaft zum gefeierten Helden. Seither haben zahlreiche Topklubs die Fährte von Anass Zaroury aufgenommen. Auch Borussia Dortmund.

Beim jüngsten Heimspiel des FC Burnley wurde BVB-Scout Benjamin Frank auf der Tribüne entdeckt. Laut englischer Medienberichte nicht für einen lauen Flutlicht-Kick – sondern weil bereits an einer Verpflichtung des Flügelstürmers gearbeitet wird.

Borussia Dortmund beobachtet Marokko-Star Zaroury

Anass Zaroury dürfte kaum einem Fußballfan etwas gesagt haben – bis zur WM in Katar. Mit Marokko schrieb der 22-Jährige ein Märchen, wird in der Heimat seither als „marokkanischer Magier“ gefeiert.

Nach dem sensationellen WM-Halbfinale ging es zurück in den Alltag. Bei Zaroury heißt der: zweite Liga in England. Doch nicht mehr lange. Mit dem jüngsten 2:1 in Middlesbrough hat der Klub den Premier-League-Aufstieg vorzeitig fix gemacht. Ob Trainer Vincent Kompany auch in der Eliteliga auf seinen „Magier“ setzen kann, ist aber unklar.

Marokko-Star macht Aufstieg mit Burnley perfekt

Gleich eine ganze Reihe von Klubs hat sich bereits an die Fersen von Anass Zaroury geheftet. Und so war der Scout von Borussia Dortmund im „Turf Moor“ auch in bester Gesellschaft. Neben ihm saßen laut „The Sun“ Scouts von Olympique Marseille, AS Monaco und Standard Lüttich. Beim 0:0 gegen Sunderland sahen sie keine Torbeteiligung Zarourys, elf davon hat er diese Saison aber bereits gesammelt und damit einen Anteil an der Erfolgsstory von Burnley.

Keine schlechte Konkurrenz, aber eine, gegen die der BVB auf dem Transfermarkt bestehen könnte. Will Dortmund den Linksaußen verpflichten, wäre jedoch eine ordentliche Ablöse fällig. Bei seinem Wechsel von Charleroi zu Burnley hatte Zaroury im August einen Vierjahres-Vertrag unterschrieben.