Borussia Dortmund – Altach: BVB schießt Österreich-Club ab - hier die Highlights

Altach. Standesgemäßer Auftakt für den BVB!

Am Mittwoch hieß es im ersten Test der Saison Borussia Dortmund – Altach.

Borussia Dortmund – Altach: Wie präsentiert sich die Elf von Trainer Lucien Favre im ersten Härtetest nach der kurzen Sommerpause war die spannende Frage.

Borussia Dortmund – Altach im Live-Ticker

Der BVB drehte gegen den SCR Altach schon mächtig auf. Die Treffer von Reyna, Haaland, Hazard, Can und Brandt gibt's bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Borussia Dortmund – Altach 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 Reyna (14.), 2:0 Haaland (36.), 3:0 Haaland (45.), 4:0 Hazard (74.), 5:0 Can (85.), 6:0 Brandt (89.)

---------------

>>> Borussia Dortmund: Erling Haaland spricht über Mega-Talent Moukoko – „Ich glaube nicht, dass...“

---------------

Die Aufstellungen:

BVB: Hitz - Piszczek, Morey, Akanji, Schulz - Delaney - Bellingham, Pherai - Sancho, Reyna - Haaland

Altach: Kobras - Dabanli, Oum Gouet, Netzer, Stefel, Meilinger, Phaeton, Mischitz, Edokpolor, Casar, Fischer

---------------

Abpfiff!

89' Toooooor für den BVB!

Traumpass von Guerreiro auf Brandt. Damit haben beide Teams drei Treffer pro Halbzeit erzielt.

85' Toooooor für den BVB!

Jetzt wird es standesgemäß! Emre Can trifft zum 5:0.

Tooooooooor für den BVB!

74' Jetzt also endlich! Hazard wird gefällt im Sechzehner. Und der gefoulte Belgier macht es selbst und schiebt gekonnt ein. Das ist das 4:0.

70' Beinahe der erste Treffer der Gastgeber! Karic wird schön in den Lauf geschickt, der hebt den Ball über BVB-Keeper Unbehaun, doch der Ball kullert knapp am Borussen-Gehäuse vorbei.

69' Der nächste Pfostentreffer! Diesmal köpft Axel Witsel ans Aluminium. Brandt kann den Abpraller nicht verwerten.

65' Hazard bedient Brandt, der lässt einen Verteidiger aussteigen. Und trifft den Pfosten. Von dort prallt der Ball an das Bein eines Verteidigers. Beinahe geht der Ball von dort ins eigene Tor.

62' Schöner Freistoß von Guerreiro! Doch sein Schlenzer landet auf der Latte.

60' Noch fehlen in Halbzeit zwei die großen Chancen. Einzig Felix Passlack hätte auf 4:0 erhöhen können.

48' Auch Altach hat einmal komplett durchgetauscht.

46' Es geht weiter. Mit einer komplett ausgetauschten Elf. So geht der BVB die zweite Halbzeit an:

Unbehaun - Raschl, Zagadou, Can, Meunier - Wolf, Witsel, Guerreiro - Passlack, Hazard, Brandt.

Halbzeit

45' Toooooooor für den BVB!

Haaland macht's! Pherai glänzt wieder als Vorbereiter, bringt den Ball in die Mitte, Bellingham verlängert und Haaland schiebt ein.

42' Das muss das 3:0 sein. Haaland legt vor dem Torwart quer, Pherai braucht nur einschieben, doch verfehlt hauchdünn. Das hätte sich der Youngster für seinen guten Auftritt verdient gehabt.

39' Fast das 3:0 Haaland bringt scharf nach innen. Bellingham und Pherai können ihn nicht über die Linie bringen.

36' Tooooooor für den BVB!

35' Elfmeter für den BVB! Pherai schickt Haaland, der wird von Keeper Kobras gelegt. Der Norweger schießt selbst, und trifft eiskalt.

32' Nächste Chance für die Borussia! Pherai mit einer schönen Täuschung, sein Schuss pariert Kobras.

30' Was für ein Move von Jadon Sancho! Der Engländer lässt zwei Verteidiger ins Leere rutschen, doch Keeper Kobras ist am Ende doch noch zur Stelle.

23' Trinkpause im Voralberg!

14' Toooooooooooor für den BVB!

Da ist das erste Tor der Saison. Bellingham erobert stark den Ball, passt auf Haaland, der uneigennützig auf Reyna steckt. Der US-Boy tunnelt Keeper Kobras.

11' Nächster Abschluss! Sancho verzieht aber deutlich.

8' Altach versucht den BVB früh anzugehen. Doch die Borussen haben hier schon in der Anfangsphase mehr vom Spiel.

5' Wieder Pherai! Seinen Schuss kann Kobras im Altacher Tor zur Ecke abwehren. Die bringt nichts ein.

3' Schöner Ball von Delaney in die Schnittstelle. Doch der ist ein Tick zu lange für Debütant Pherai.

1' Los gehts in der Cashpoint-Arena in Altach. Der BVB in Gelb-Schwarz, Altach in Weiß-Schwarz.

16.55 Uhr: Die Partie im österreichischen Altach findet vor 1250 Zuschauern statt. Stammkeeper Roman Bürki darf übrigens im Hotel bleiben. Er spielt beim nächsten Test.

16.30 Uhr: Die Aufstellungen sind raus. Und beim BVB startet Neuzugang Jude Bellingham. Auch Jadon Sancho ist von Beginn an von der Partie. Überraschung: der Niederländische Youngster Immanuel Pherai startet.

16.06 Uhr: Borussia Dortmund wird ohne Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko sein erstes Testspiel bestreiten. Der 15-Jährige kann erst ab seinem 16. Geburtstag am 20. November bei den Profis zum Einsatz kommen. Das gilt auch für Testspiele.

Dennoch betonte BVB-Manager Michael Zorc gegenüber der „SportBild“: „Wir werden jetzt nichts überstürzen und erst einmal beobachten, wie er sich in der Vorbereitung fühlt. Sein letztes Spiel hat er schließlich im März bestritten, die U19- Bundesliga ist nach dem Corona-Ausbruch abgebrochen worden. Der Plan ist aber natürlich, dass er jetzt dauerhaft bei uns an Bord bleibt.“

Moukoko und Pherai albern gemeinsam. Foto: imago images / Kirchner-Media

Mittwoch, 12. August, 7.15 Uhr: Guten Morgen! Heute steht die erste Begegnung der Saison auf dem Plan der Borussia. Um 17 Uhr testen Haaland und Co. gegen den SCR Altach.

19.42 Uhr: Während sich der BVB im ersten Test auf die Saison vorbereitet, sucht Mario Götze nach einem neuen Verein. Und ein prominenter Interessent hat seine Fühler ausgestreckt. Die Hintergründe.

14.37 Uhr: Die Partie gegen Altach ist die erste in einer ganzen Reihe von Testspielen des BVB. Am 16. August geht es gegen FK Austria Wien, sechs Tage später zu einem Turnier mit dem MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam. Am 28. August kommen der SC Paderborn und der VfL Bochum aufs Dortmunder Trainingsgelände.

---------------

BVB-Top-News:

---------------

Lucien Favre startet mit Borussia Dortmund gegen Altach in die neue Saison. Foto: imago images/Kirchner-Media

12.14 Uhr: Gegen Altach muss der BVB voraussichtlich auf vier Spieler verzichten. Marco Reus und Marcel Schmelzer, die erst gar nicht mit ins Trainingslager geflogen sind, fehlen ebenso wie Mats Hummels und Mo Dahoud. Beide trainieren nach Verletzungen noch nicht wieder vollumfänglich mit der Mannschaft, sollen aber schon bald wieder dabei sein.

Dienstag, 11. August, 9.18 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SCR Altach bei DER WESTEN. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Infos zum ersten Testspiel des BVB.